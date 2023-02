De ultieme WK-eindsprint onder een vergrootglas: "Van Aert maakte dezelfde fout als in de Ronde"

Dat het WK veldrijden in Hoogerheide beslist ging worden door een ultieme sprint tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel, stond in de sterren geschreven. Toch vertelde de Belgische kopman achteraf dat hij niet helemaal voorbereid was op het moment. "Hij liet zich in de val lokken", zagen ook analisten Sven Nys en Richard Groenendaal in onze studio.