Mathieu van der Poel vloert Wout van Aert in sprint van bloedstollend WK

clock 16:17 16 uur 17. Spannend! Herbekijk de slotronde van het WK in Hoogerheide. Spannend! Herbekijk de slotronde van het WK in Hoogerheide

clock 16:15 16 uur 15. BEKIJK: Van der Poel verrast Van Aert in de sprint en is wereldkampioen. BEKIJK: Van der Poel verrast Van Aert in de sprint en is wereldkampioen

clock 16:13 16 uur 13. Brons voor Iserbyt. Met Eli Iserbyt staat nog een 2e Belg op het podium. Hij klopt Van der Haar in het sprintje voor de bronzen medaille. Vanthourenhout is 5e, Kuypers 6e. . Brons voor Iserbyt Met Eli Iserbyt staat nog een 2e Belg op het podium. Hij klopt Van der Haar in het sprintje voor de bronzen medaille. Vanthourenhout is 5e, Kuypers 6e.

clock 16:12 16 uur 12 match afgelopen end time Van der Poel sprint het snelst! Geen wereldtitel voor Wout van Aert. Met een fantastische versnelling rolt Van der Poel Van Aert op in de sprint. Onze landgenoot maakte geen schijn van kans.

clock 16:11 16 uur 11. Van Aert kijkt opzij en komt als eerste de weg op. . Van Aert kijkt opzij en komt als eerste de weg op.

clock 16:10 16 uur 10. Nog anderhalve minuut. De sprint nadert met rasse schreden. Van Aert en Van der Poel rijden zij-aan-zij weg van de balken. . Nog anderhalve minuut De sprint nadert met rasse schreden. Van Aert en Van der Poel rijden zij-aan-zij weg van de balken.

clock 16:09 16 uur 09. Van Aert wil zich niet laten ringeloren en snijdt als eerste de brug aan. De mensen worden zot. . Van Aert wil zich niet laten ringeloren en snijdt als eerste de brug aan. De mensen worden zot.

clock 16:09 16 uur 09. Aanvallen of sprinten? Probeert Van der Poel nog iets bij de balkjes? Of speculeren ze allebei op de sprint? . Aanvallen of sprinten? Probeert Van der Poel nog iets bij de balkjes? Of speculeren ze allebei op de sprint?

clock 16:09 16 uur 09. Het wordt een waanzinnige slotfase! Ruben Van Gucht. Het wordt een waanzinnige slotfase! Ruben Van Gucht

clock 16:07 16 uur 07. Van der Poel neemt over. 5 minuten voor het einde laat Van Aert Van der Poel weer in eerste positie rijden. De spanning stijgt! . Van der Poel neemt over 5 minuten voor het einde laat Van Aert Van der Poel weer in eerste positie rijden. De spanning stijgt!

clock 16:06 16 uur 06. Van Aert op kop. Van Aert wil koste wat kost de koppositie. Hij slingert zich door de bochten met Van der Poel in zijn wiel. . Van Aert op kop Van Aert wil koste wat kost de koppositie. Hij slingert zich door de bochten met Van der Poel in zijn wiel.

clock 16:05 Situatie bij ingaan slotronde. 1. Van der Poel (Ned) 2. Van Aert 3. Van der Haar (Ned) op 18" 4. Iserbyt 5. Vanthourenhout op 42" 6. Kuypers 7. Sweeck op 1'05" 8. Vandeputte 9. Mason (GBr) 10. Venturini (Fra) op 1'19" . 16 uur 05. last km Situatie bij ingaan slotronde 1. Van der Poel (Ned)

2. Van Aert

3. Van der Haar (Ned) op 18"

4. Iserbyt

5. Vanthourenhout op 42"

6. Kuypers

7. Sweeck op 1'05"

8. Vandeputte

9. Mason (GBr)

10. Venturini (Fra) op 1'19"

clock 16:03 16 uur 03. De mensenzee vuurt de 2 gladiatoren aan. Van Aert en Van der Poel sturen aan op een waanzinnig spannende ontknoping. . De mensenzee vuurt de 2 gladiatoren aan. Van Aert en Van der Poel sturen aan op een waanzinnig spannende ontknoping.

clock 16:02 16 uur 02. Van der Poel en Van Aert gokken op slotronde. Van Aert en Van der Poel zijn lief voor elkaar. Ze houden hun pijlen op zak voor de slotronde. . Van der Poel en Van Aert gokken op slotronde Van Aert en Van der Poel zijn lief voor elkaar. Ze houden hun pijlen op zak voor de slotronde.

clock 16:01 16 uur 01. We zitten in de voorlaatste ronde van een bloedstollend WK. Ruben Van Gucht. We zitten in de voorlaatste ronde van een bloedstollend WK. Ruben Van Gucht

clock 16:00 16 uur . Iserbyt en Van der Haar naderen. Plots krijgen Iserbyt en Van der Haar de Grote Twee in het vizier. Ze hebben in 1 ronde liefst 18 seconden weggepoetst en komen tot op 16 tellen. . Iserbyt en Van der Haar naderen Plots krijgen Iserbyt en Van der Haar de Grote Twee in het vizier. Ze hebben in 1 ronde liefst 18 seconden weggepoetst en komen tot op 16 tellen.

clock 15:58 15 uur 58. Situatie na 8 van de 10 rondes. 1. Van der Poel (Ned) 2. Van Aert 3. Van der Haar (Ned) op 18" 4. Iserbyt 5. Kuypers op 34" 6. Vanthourenhout 7. Vandeputte op 50" 8. Mason (GBr) 9. Sweeck 10. Venturini (Fra) op 1'11" . Situatie na 8 van de 10 rondes 1. Van der Poel (Ned)

2. Van Aert

3. Van der Haar (Ned) op 18"

4. Iserbyt

5. Kuypers op 34"

6. Vanthourenhout

7. Vandeputte op 50"

8. Mason (GBr)

9. Sweeck

10. Venturini (Fra) op 1'11"

clock 15:56 15 uur 56. Bij de hoge balken lost Van der Poel geen nieuw schot. Zit hij met zijn gedachten al bij de slotronde? . Bij de hoge balken lost Van der Poel geen nieuw schot. Zit hij met zijn gedachten al bij de slotronde?

clock 15:56 15 uur 56. Strijd voor brons. Eli Iserbyt doet nog altijd mee voor het 3e podiumplekje. Samen met Van der Haar rijdt hij 12 seconden weg van het duo Vanthourenhout-Kuypers. . Strijd voor brons Eli Iserbyt doet nog altijd mee voor het 3e podiumplekje. Samen met Van der Haar rijdt hij 12 seconden weg van het duo Vanthourenhout-Kuypers.

clock 15:55 15 uur 55. Het kan elke seconde gebeuren. Paul Herygers. Het kan elke seconde gebeuren. Paul Herygers

clock 15:53 15 uur 53. Wordt tweestrijd beslecht in sprint? Van der Poel blijft de debatten leiden. Van Aert weet dat hij in een sprint meestal de snelste is. Waar kan Van der Poel zijn rivaal nog overboord gooien? . Wordt tweestrijd beslecht in sprint? Van der Poel blijft de debatten leiden. Van Aert weet dat hij in een sprint meestal de snelste is. Waar kan Van der Poel zijn rivaal nog overboord gooien?

clock 15:51 15 uur 51. Situatie na 7 van de 10 rondes. 1. Van der Poel (Ned) 2. Van Aert 3. Van der Haar (Ned) op 37" 4. Iserbyt 5. Vanthourenhout op 42" 6. Kuypers 7. Mason (GBr) op 57" 8. Sweeck op 59" 9. Vandeputte op 1'01" 10. Venturini (Fra) op 1'14" . Situatie na 7 van de 10 rondes 1. Van der Poel (Ned)

2. Van Aert

3. Van der Haar (Ned) op 37"

4. Iserbyt

5. Vanthourenhout op 42"

6. Kuypers

7. Mason (GBr) op 57"

8. Sweeck op 59"

9. Vandeputte op 1'01"

10. Venturini (Fra) op 1'14"

clock 15:50 15 uur 50. Van der Poel krijgt Van Aert niet los. Richting de balken schudt Van der Poel weer een fikse versnelling uit zijn dijen. Van Aert sluit weer aan. Wanneer bereikt iemand het breekpunt? . Van der Poel krijgt Van Aert niet los Richting de balken schudt Van der Poel weer een fikse versnelling uit zijn dijen. Van Aert sluit weer aan. Wanneer bereikt iemand het breekpunt?

clock 15:50 15 uur 50. Van der Poel versnelt nog eens op de brug, maar raakt niet weg. Van der Poel versnelt nog eens op de brug, maar raakt niet weg

clock 15:49 15 uur 49. Vanthourenhout krijgt draaitje om de oren. Omwenteling in de strijd voor de bronzen medaille. Vanthourenhout is opgepeuzeld en achtergelaten door Van der Haar en Iserbyt. . Vanthourenhout krijgt draaitje om de oren Omwenteling in de strijd voor de bronzen medaille. Vanthourenhout is opgepeuzeld en achtergelaten door Van der Haar en Iserbyt.

clock 15:49 15 uur 49. Ook Van der Poel moet nu even naar adem happen. Paul Herygers. Ook Van der Poel moet nu even naar adem happen. Paul Herygers

clock 15:47 15 uur 47. Van Aert even in moeilijkheden. Op de brug ziet Van der Poel zijn kans om Van Aert nog eens onder druk te zetten. De Nederlander trekt die inspanning bergop door, Van Aert laat even een gaatje maar knokt zich weer in het wiel. . Van Aert even in moeilijkheden Op de brug ziet Van der Poel zijn kans om Van Aert nog eens onder druk te zetten.



De Nederlander trekt die inspanning bergop door, Van Aert laat even een gaatje maar knokt zich weer in het wiel.

clock 15:46 15 uur 46. Van der Poel focust op achterwiel Van Aert. Van Aert leidt de dans, Van der Poel fixeert zich op het achterwiel van zijn rivaal en spuwt wat overtollig vocht uit. . Van der Poel focust op achterwiel Van Aert Van Aert leidt de dans, Van der Poel fixeert zich op het achterwiel van zijn rivaal en spuwt wat overtollig vocht uit.

clock 15:44 15 uur 44. Situatie na 6 van de 10 rondes. 1. Van Aert 2. Van der Poel (Ned) 3. Vanthourenhout op 30" 4. Van der Haar (Ned) op 41" 5. Iserbyt 6. Kuypers 7. Sweeck 8. Mason (GBr) op 50" 9. Vandeputte 10. Venturini (Fra) op 1'02" . Situatie na 6 van de 10 rondes 1. Van Aert

2. Van der Poel (Ned)

3. Vanthourenhout op 30"

4. Van der Haar (Ned) op 41"

5. Iserbyt

6. Kuypers

7. Sweeck

8. Mason (GBr) op 50"

9. Vandeputte

10. Venturini (Fra) op 1'02"

clock 15:43 15 uur 43. Van der Poel springt niet helemaal door over de balkjes, een opluchting voor Van Aert. Draait deze titelstrijd uit op een koninklijke sprint tussen de Grote Twee? . Van der Poel springt niet helemaal door over de balkjes, een opluchting voor Van Aert. Draait deze titelstrijd uit op een koninklijke sprint tussen de Grote Twee?

clock 15:43 15 uur 43. Kuypers moet Vanthourenhout laten rijden. Kuypers moet Vanthourenhout laten rijden

clock 15:42 15 uur 42. Van Aert en Van der Poel. In de vuurlinie roken Van der Poel en Van Aert voorlopig de vredespijp. Het is wachten op een nieuwe prik. . Van Aert en Van der Poel In de vuurlinie roken Van der Poel en Van Aert voorlopig de vredespijp. Het is wachten op een nieuwe prik.

clock 15:41 15 uur 41. Vanthourenhout voelt nattigheid en gooit Kuypers overboord. De bronzen medaille is de inzet. . Vanthourenhout voelt nattigheid en gooit Kuypers overboord. De bronzen medaille is de inzet.

clock 15:41 15 uur 41. De wielerfan is gezegend met dit duo. Ruben Van Gucht over Van Aert en Van der Poel. De wielerfan is gezegend met dit duo. Ruben Van Gucht over Van Aert en Van der Poel

clock 15:39 15 uur 39. Revelatie Kuypers ziet af. In de strijd voor het brons lijkt Kuypers stilaan door zijn beste krachten heen te zitten. Vanthourenhout twijfelt: doorrijden of bij Kuypers blijven? Ondertussen naderen Van der Haar en co tot op 8 tellen van Vanthourenhout en Kuypers. . Revelatie Kuypers ziet af In de strijd voor het brons lijkt Kuypers stilaan door zijn beste krachten heen te zitten. Vanthourenhout twijfelt: doorrijden of bij Kuypers blijven?



Ondertussen naderen Van der Haar en co tot op 8 tellen van Vanthourenhout en Kuypers.

clock 15:39 15 uur 39. Klein foutje van Van Aert, zonder erg. Klein foutje van Van Aert, zonder erg

clock 15:38 15 uur 38. Situatie na 5 van de 10 rondes. 1. Van der Poel Ned) 2. Van Aert 3. Vanthourenhout op 34" 4. Kuypers 5. Van der Haar (Ned) op 44" 6. Iserbyt 7. Mason (GBr) 8. Vandeputte 9. Sweeck 10. Venturini (Fra) . Situatie na 5 van de 10 rondes 1. Van der Poel Ned)

2. Van Aert

3. Vanthourenhout op 34"

4. Kuypers

5. Van der Haar (Ned) op 44"

6. Iserbyt

7. Mason (GBr)

8. Vandeputte

9. Sweeck

10. Venturini (Fra)

clock 15:36 15 uur 36. Van der Poel probeert. Daar zijn de balkjes weer en die luiden een nieuwe aanval van Van der Poel in. Maar Van Aert heeft meteen een antwoord in huis. . Van der Poel probeert Daar zijn de balkjes weer en die luiden een nieuwe aanval van Van der Poel in. Maar Van Aert heeft meteen een antwoord in huis.

clock 15:35 15 uur 35. Vanthourenhout en Kuypers blijven vrolijk samenwerken. Een van hen zal waarschijnlijk de eer hebben om Van Aert en Van der Poel te vergezellen op het WK-podium. . Vanthourenhout en Kuypers blijven vrolijk samenwerken. Een van hen zal waarschijnlijk de eer hebben om Van Aert en Van der Poel te vergezellen op het WK-podium.

clock 15:34 15 uur 34. Overname Van Aert. Deze keer snijdt Van Aert de hellende strook in koppositie aan. Hij geeft er een snok aan, Van der Poel hangt aan zijn wiel. . Overname Van Aert Deze keer snijdt Van Aert de hellende strook in koppositie aan. Hij geeft er een snok aan, Van der Poel hangt aan zijn wiel.

clock 15:33 15 uur 33. Bijna halfweg. Van der Poel geeft weer van jetje, met Van Aert in zijn slipstream. Wie dropt het eerstvolgende bommetje? We zijn bijna halfweg! . Bijna halfweg Van der Poel geeft weer van jetje, met Van Aert in zijn slipstream. Wie dropt het eerstvolgende bommetje? We zijn bijna halfweg!

clock 15:33 15 uur 33. Dit is een thriller. Niet geschikt voor gevoelige kijkers. Paul Herygers. Dit is een thriller. Niet geschikt voor gevoelige kijkers. Paul Herygers

clock 15:33 Mensenzee. 15 uur 33. Mensenzee

clock 15:31 15 uur 31. Situatie na 4 van de 10 rondes. 1. Van der Poel (Ned) 2. Van Aert 3. Kuypers op 28" 4. Vanthourenhout 5. Mason (GBr) op 44" 6. Vandeputte 7. Iserbyt 8. Sweeck 9. Van der Haar (Ned) 10. Venturini (Fra) . Situatie na 4 van de 10 rondes 1. Van der Poel (Ned)

2. Van Aert

3. Kuypers op 28"

4. Vanthourenhout

5. Mason (GBr) op 44"

6. Vandeputte

7. Iserbyt

8. Sweeck

9. Van der Haar (Ned)

10. Venturini (Fra)

clock 15:29 15 uur 29. Balkentemmer Van der Poel. Van der Poel temt de balken iets vlotter dan Van Aert en sluipt weer naar de koppositie. Het is een tweestrijd om duimen en vingers bij af te likken. . Balkentemmer Van der Poel Van der Poel temt de balken iets vlotter dan Van Aert en sluipt weer naar de koppositie. Het is een tweestrijd om duimen en vingers bij af te likken.

clock 15:28 15 uur 28. Strijd om brons. Kuypers en Vanthourenhout winnen nog wat terrein op hun concurrenten voor brons. 15 seconden bedraagt hun bonus. . Strijd om brons Kuypers en Vanthourenhout winnen nog wat terrein op hun concurrenten voor brons. 15 seconden bedraagt hun bonus.

clock 15:28 15 uur 28. Kuypers is de revelatie. Paul Herygers. Kuypers is de revelatie. Paul Herygers

clock 15:28 15 uur 28. Paul Herygers moet even naar het toilet: “En, heb ik iets gemist?”. Paul Herygers moet even naar het toilet: “En, heb ik iets gemist?”

clock 15:27 Van Aert moet een gaatje laten aan de balkjes. 15 uur 27. Van Aert moet een gaatje laten aan de balkjes

clock 15:26 15 uur 26. Van Aert rijdt voor Van der Poel uit. Na de prikjes van Van der Poel toert Van Aert nu in koppositie rond. De Nederlander volgt zijn rivaal als zijn schaduw. . Van Aert rijdt voor Van der Poel uit Na de prikjes van Van der Poel toert Van Aert nu in koppositie rond. De Nederlander volgt zijn rivaal als zijn schaduw.

clock 15:24 15 uur 24. Situatie na 3 van de 10 rondes. 1. Van Aert 2. Van der Poel (Ned) 3. Kuypers op 24" 4. Vanthourenhout 5. Venturini (Fra) op 36" 6. Kuhn (Zwi) 7. Sweeck 8. Mason (GBr) 9. Iserbyt 10. Van der Haar (Ned) . Situatie na 3 van de 10 rondes 1. Van Aert

2. Van der Poel (Ned)

3. Kuypers op 24"

4. Vanthourenhout

5. Venturini (Fra) op 36"

6. Kuhn (Zwi)

7. Sweeck

8. Mason (GBr)

9. Iserbyt

10. Van der Haar (Ned)

clock 15:22 Opvallend: Gerben Kuypers rijdt op de 3e plaats. 15 uur 22. Opvallend: Gerben Kuypers rijdt op de 3e plaats

clock 15:22 15 uur 22. Van der Poel is even los. Van der Poel maakt er een uitputtingsslag van. Waar hij kan, probeert hij Van Aert enkele meters aan te smeren. Maar onze landgenoot ritst het gaatje dicht. . Van der Poel is even los Van der Poel maakt er een uitputtingsslag van. Waar hij kan, probeert hij Van Aert enkele meters aan te smeren. Maar onze landgenoot ritst het gaatje dicht.

clock 15:22 15 uur 22. Van der Poel versnelt op de brug, maar krijgt er Van Aert niet af. Van der Poel versnelt op de brug, maar krijgt er Van Aert niet af

clock 15:21 15 uur 21. Wildeman Van der Poel. Loeihard gaat het op de lastige hellende strook. Vooral Van der Poel blijft als een wildeman tekeergaan, Van Aert moet in zijn krachtenarsenaal tasten. . Wildeman Van der Poel Loeihard gaat het op de lastige hellende strook. Vooral Van der Poel blijft als een wildeman tekeergaan, Van Aert moet in zijn krachtenarsenaal tasten.

clock 15:21 15 uur 21. Kuypers en Vanthourenhout. In de strijd voor de bronzen medaille is de verrassende Gerben Kuypers een sprookje aan het schrijven. Hij glipt weg met Michael Vanthourenhout. . Kuypers en Vanthourenhout In de strijd voor de bronzen medaille is de verrassende Gerben Kuypers een sprookje aan het schrijven. Hij glipt weg met Michael Vanthourenhout.

clock 15:21 15 uur 21. Kuypers en Vanthourenhout rijden een beetje weg voor de rest, op zoek naar brons. Kuypers en Vanthourenhout rijden een beetje weg voor de rest, op zoek naar brons

clock 15:20 15 uur 20. De snelheid van Van Aert en Van der Poel ligt zo hoog dat de drone hen niet kan volgen. Paul Herygers. De snelheid van Van Aert en Van der Poel ligt zo hoog dat de drone hen niet kan volgen. Paul Herygers

clock 15:19 15 uur 19. Situatie na 2 van de 10 rondes. 1. Van Aert 2. Van der Poel (Ned) 3. Kuypers op 20" 4. Vanthourenhout op 24" 5. Nieuwenhuis (Ned) 6. Kamp (Ned) 7. Kuhn (Zwi) 8. Sweeck 9. Van der Haar (Ned) 10. Iserbyt . Situatie na 2 van de 10 rondes 1. Van Aert

2. Van der Poel (Ned)

3. Kuypers op 20"

4. Vanthourenhout op 24"

5. Nieuwenhuis (Ned)

6. Kamp (Ned)

7. Kuhn (Zwi)

8. Sweeck

9. Van der Haar (Ned)

10. Iserbyt

clock 15:18 15 uur 18. Van Aert op kop. Voor het eerst in deze wedstrijd gunt Van der Poel Van Aert de koppositie. Ze fietsen al 22 seconden voor de rest uit. . Van Aert op kop Voor het eerst in deze wedstrijd gunt Van der Poel Van Aert de koppositie. Ze fietsen al 22 seconden voor de rest uit.

clock 15:17 15 uur 17. Kuypers op plek 3. Enkele maanden geleden moest hij nog om 4 uur 's morgens opstaan om naar de vleesfabriek te gaan, nu rijdt hij in 3e positie. Gerben Kuypers is bezig aan een uitstekend WK bij de profs. . Kuypers op plek 3 Enkele maanden geleden moest hij nog om 4 uur 's morgens opstaan om naar de vleesfabriek te gaan, nu rijdt hij in 3e positie. Gerben Kuypers is bezig aan een uitstekend WK bij de profs.

clock 15:16 15 uur 16. Wapenstilstand. Voor een uitzinnige mensenmassa laten Van der Poel en Van Aert de wapens even zwijgen. Logisch na zo'n knaller van een openingsfase. . Wapenstilstand Voor een uitzinnige mensenmassa laten Van der Poel en Van Aert de wapens even zwijgen. Logisch na zo'n knaller van een openingsfase.

clock 15:15 15 uur 15. Wanneer schakelt Van der Poel over naar de afwachtperiode? Ruben Van Gucht. Wanneer schakelt Van der Poel over naar de afwachtperiode? Ruben Van Gucht

clock 15:15 15 uur 15. Herygers: “De drone moet krasselen om mee te kunnen”. Herygers: “De drone moet krasselen om mee te kunnen”

clock 15:14 Grote Twee hebben 20 seconden. Het is nu al een wedstrijd op 2 fronten: een titanenstrijd tussen de Grote Twee voor de wereldtitel met daarachter een strijd voor brons. . 15 uur 14. time difference Grote Twee hebben 20 seconden Het is nu al een wedstrijd op 2 fronten: een titanenstrijd tussen de Grote Twee voor de wereldtitel met daarachter een strijd voor brons.

clock 15:13 Van Aert en Van der Poel zijn los. 15 uur 13. Van Aert en Van der Poel zijn los

clock 15:12 15 uur 12. Van Aert blijft Van der Poel bijbenen. Van Aert moet krasselen om Van der Poel bij te benen. De thuisrijder blijft aan de takken van de bomen schudden. Wat een snelheid! . Van Aert blijft Van der Poel bijbenen Van Aert moet krasselen om Van der Poel bij te benen. De thuisrijder blijft aan de takken van de bomen schudden. Wat een snelheid!

clock 15:12 15 uur 12. Situatie na 1 ronde. 1. Van der Poel (Ned) 2. Van Aert 3. Vanthourenhout op 16" 4. Nieuwenhuis (Ned) 5. Sweeck 6. Kuhn (Zwi) 7. Van der Haar (Ned) 8. Konwa (Pol) 9. Iserbyt 10. Vandebosch . Situatie na 1 ronde 1. Van der Poel (Ned)

2. Van Aert

3. Vanthourenhout op 16"

4. Nieuwenhuis (Ned)

5. Sweeck

6. Kuhn (Zwi)

7. Van der Haar (Ned)

8. Konwa (Pol)

9. Iserbyt

10. Vandebosch

clock 15:11 15 uur 11. WK veldrijden Wout van Aert kiest voor het wiel van Mathieu van der Poel bij de start

clock 15:11 15 uur 11. Van der Poel is helemaal onder stoom. Ruben Van Gucht. Van der Poel is helemaal onder stoom. Ruben Van Gucht

clock 15:11 15 uur 11. Ze zijn al weg! Van der Poel trekt stevig door, enkel Van Aert kan volgen. Ze zijn al weg! Van der Poel trekt stevig door, enkel Van Aert kan volgen

clock 15:09 15 uur 09. Van der Poel voert druk op. Anderhalf metertje laat Van Aert op Van der Poel. De Nederlander gaat als een bezetene tekeer in de openingsronde. . Van der Poel voert druk op Anderhalf metertje laat Van Aert op Van der Poel. De Nederlander gaat als een bezetene tekeer in de openingsronde.

clock 15:09 Van der Poel geeft er meteen een lap op. 15 uur 09. Van der Poel geeft er meteen een lap op

clock 15:08 15 uur 08. 2 grote tenoren zijn weg. Van der Poel en Van Aert trekken na 4 minuten crossen met zijn tweeën op avontuur. Ze zijn 30 meter los op de concurrentie. . 2 grote tenoren zijn weg Van der Poel en Van Aert trekken na 4 minuten crossen met zijn tweeën op avontuur. Ze zijn 30 meter los op de concurrentie.

clock 15:08 15 uur 08. Van der Poel naar koppositie. Plots neemt Van der Poel over en vuurt meteen een eerste kogel af op de lastige hellende strook. Van Aert moet uit zijn pijp komen. . Van der Poel naar koppositie Plots neemt Van der Poel over en vuurt meteen een eerste kogel af op de lastige hellende strook. Van Aert moet uit zijn pijp komen.

clock 15:07 15 uur 07. De beesten zijn los. Ruben Van Gucht. De beesten zijn los. Ruben Van Gucht

clock 15:07 15 uur 07. Ouch! Gevallen renner trekt zijn vinger zelf opnieuw in de kom. Ouch! Gevallen renner trekt zijn vinger zelf opnieuw in de kom

clock 15:06 De Nederlanders gaan meteen goed van start. 15 uur 06. De Nederlanders gaan meteen goed van start

clock 15:06 15 uur 06. Alle Belgen goed weg. Ook alle andere Belgen zijn goed mee: Sweeck rijdt in 5e stelling, Iserbyt is 6e, Vanthourenhout 8e. . Alle Belgen goed weg Ook alle andere Belgen zijn goed mee: Sweeck rijdt in 5e stelling, Iserbyt is 6e, Vanthourenhout 8e.

clock 15:06 15 uur 06. Goeie start van Van Aert: derde in het wiel van Van der Poel. Goeie start van Van Aert: derde in het wiel van Van der Poel

clock 15:05 15 uur 05 match begonnen start time START! Van der Haar schiet als de bliksem weg, met Van der Poel in zijn wiel. Ook Van Aert rukt meteen op naar de 4e plaats.

clock 15:03 15 uur 03. De grote kleppers scherpen hun messen. Over 2 minuten wordt de belangrijkste veldrit van het jaar op gang geschoten. . De grote kleppers scherpen hun messen. Over 2 minuten wordt de belangrijkste veldrit van het jaar op gang geschoten.

clock 15:00 15 uur . Welke indruk Van Aert me geeft? Een mix van gezonde spanning en ontspanning. Bondscoach Sven Vanthourenhout. Welke indruk Van Aert me geeft? Een mix van gezonde spanning en ontspanning. Bondscoach Sven Vanthourenhout

clock 15:00 Wout van Aert zet zich vlak achter Mathieu. 15 uur . Wout van Aert zet zich vlak achter Mathieu

clock 14:58 14 uur 58. Van Aert neemt plaats achter Van der Poel. Van der Poel blinkt op de eerste startrij. De grote vraag: waar zou Van Aert plaatsnemen op de 2e rij? Hij gaat niet aan de binnenkant staan, maar wel in het wiel van Van der Poel. . Van Aert neemt plaats achter Van der Poel Van der Poel blinkt op de eerste startrij. De grote vraag: waar zou Van Aert plaatsnemen op de 2e rij? Hij gaat niet aan de binnenkant staan, maar wel in het wiel van Van der Poel.

clock 14:50 14 uur 50. Nog een kwartier. Het hoogtepunt van het veldritseizoen nadert met rasse schreden. Nog een kwartiertje en dan mogen de crossers beginnen aan het spektakel. . Nog een kwartier Het hoogtepunt van het veldritseizoen nadert met rasse schreden. Nog een kwartiertje en dan mogen de crossers beginnen aan het spektakel.

clock 14:49 14 uur 49. Grappig beeld! Flinke filevorming aan de toiletten op het WK. Grappig beeld! Flinke filevorming aan de toiletten op het WK

clock 14:46 14 uur 46. Thibau Nys: "Heb niet in mijn regenboogtrui geslapen". Thibau Nys: "Heb niet in mijn regenboogtrui geslapen"

clock 14:30 14 uur 30. Zdenek Stybar over WK 2014: “Was altijd blij na de cross dat mijn vader geen hartaanval had gekregen”. Zdenek Stybar over WK 2014: “Was altijd blij na de cross dat mijn vader geen hartaanval had gekregen”

clock 14:29 14 uur 29. Het is jammer dat titelverdediger Pidcock hier niet is, maar het is begrijpelijk door zijn plannen op de weg. Sven Nys. Het is jammer dat titelverdediger Pidcock hier niet is, maar het is begrijpelijk door zijn plannen op de weg. Sven Nys

clock 14:26 14 uur 26. Vanthourenhout: "Wout aan wereldtitel helpen". Michael Vanthourenhout werd dit seizoen al Belgisch en Europees kampioen. Komt hij zonder stress aan de start van het WK? "Als je al dat volk hier ziet, krijg je wel wat stress. Zelf hoop ik op een podiumplek. Maar ik zou er meer baat bij hebben om Van Aert aan de wereldtitel te helpen." . Vanthourenhout: "Wout aan wereldtitel helpen" Michael Vanthourenhout werd dit seizoen al Belgisch en Europees kampioen. Komt hij zonder stress aan de start van het WK?



"Als je al dat volk hier ziet, krijg je wel wat stress. Zelf hoop ik op een podiumplek. Maar ik zou er meer baat bij hebben om Van Aert aan de wereldtitel te helpen."

clock 12:52 12 uur 52. Wout van Aert: "Je voelt de wind ondanks het publiek". Wout van Aert: "Je voelt de wind ondanks het publiek"

clock 12:52 12 uur 52. Ik denk dat Mathieu van der Poel snel zal openen. . Wout van Aert. Ik denk dat Mathieu van der Poel snel zal openen. Wout van Aert

clock 12:51 12 uur 51. Ook Wout van Aert heeft het parcours bestudeerd. "Ik heb genoten", zegt hij over de sfeer in Hoogerheide. "Het rondje is niet meer te vergelijken met gisteren. Het droogt volledig op, het is een pak sneller. Voor mij is dat oké. Dat was ook te verwachten door de zon en de wind." Wat verwacht Van Aert van de start? "Ik hoop dat die niet cruciaal is, dat ik snel vooraan zit. Waar ik zal postvatten? Daar heb ik al een idee over." . Ook Wout van Aert heeft het parcours bestudeerd. "Ik heb genoten", zegt hij over de sfeer in Hoogerheide. "Het rondje is niet meer te vergelijken met gisteren. Het droogt volledig op, het is een pak sneller. Voor mij is dat oké. Dat was ook te verwachten door de zon en de wind." Wat verwacht Van Aert van de start? "Ik hoop dat die niet cruciaal is, dat ik snel vooraan zit. Waar ik zal postvatten? Daar heb ik al een idee over."

clock 12:49 12 uur 49. We proberen ons ding te doen voor Wout van Aert. . Michael Vanthourenhout. We proberen ons ding te doen voor Wout van Aert. Michael Vanthourenhout

clock 12:47 12 uur 47. Michael Vanthourenhout: "Stress neemt toch wat toe, een gezonde spanning". Michael Vanthourenhout: "Stress neemt toch wat toe, een gezonde spanning"

clock 12:44 12 uur 44. Een snelle omloop ligt me. Dit is beter voor mij. . Laurens Sweeck. Een snelle omloop ligt me. Dit is beter voor mij. Laurens Sweeck

clock 12:44 12 uur 44. Laurens Sweeck: "Door de wind wordt het droger en droger: we gaan naar een snel en tactisch WK". Laurens Sweeck: "Door de wind wordt het droger en droger: we gaan naar een snel en tactisch WK"

clock 12:38 12 uur 38. Hij heeft zich eindelijk laten zien: Mathieu van der Poel heeft nu pas verkend. "Dat doe ik altijd bij de andere crossen, daarom hier ook. Er is niet zo veel speciaal aan het parcours. De omstandigheden zijn redelijk droog. Na 3 rondjes weet ik genoeg." En dat is? "Ik had gehoopt dat het iets meer zou schuiven, maar het zal alleen maar droger worden. Het is nog lastig, maar niet supertechnisch. En de fouten worden afgestraft." "De balkjes? Iedereen kan springen, ik denk niet dat dat het verschil zal maken. Ook de bandenkeuze niet." . Hij heeft zich eindelijk laten zien: Mathieu van der Poel heeft nu pas verkend. "Dat doe ik altijd bij de andere crossen, daarom hier ook. Er is niet zo veel speciaal aan het parcours. De omstandigheden zijn redelijk droog. Na 3 rondjes weet ik genoeg." En dat is? "Ik had gehoopt dat het iets meer zou schuiven, maar het zal alleen maar droger worden. Het is nog lastig, maar niet supertechnisch. En de fouten worden afgestraft." "De balkjes? Iedereen kan springen, ik denk niet dat dat het verschil zal maken. Ook de bandenkeuze niet."

clock 12:37 12 uur 37. Mathieu van der Poel: "Beter geslapen dan bij vorig WK? Dat was niet zo moeilijk". Mathieu van der Poel: "Beter geslapen dan bij vorig WK? Dat was niet zo moeilijk"

clock 12:37 12 uur 37. Ik hoop dat we een duel krijgen, maar we hebben al gezien dat het mogelijk is om er bovenuit te steken. Ik zal heel goed moeten zijn om Wout van Aert te kloppen. Ik heb alles kunnen doen wat ik wilde, hopelijk sta ik er. Mathieu van der Poel. Ik hoop dat we een duel krijgen, maar we hebben al gezien dat het mogelijk is om er bovenuit te steken. Ik zal heel goed moeten zijn om Wout van Aert te kloppen. Ik heb alles kunnen doen wat ik wilde, hopelijk sta ik er. Mathieu van der Poel

clock 12:12 12 uur 12.

clock 11:34 11 uur 34. De massa is nu al op post.

clock 10:56 10 uur 56. Er is nu al een massa volk aanwezig in Hoogerheide en er is nog een extra factor om rekening mee te houden: de wind blaast krachtig. Die staat in de finale (aan de finish) ook in het voordeel. "De koers zal niet stilvallen", voorspelt Sven Nys. . Er is nu al een massa volk aanwezig in Hoogerheide en er is nog een extra factor om rekening mee te houden: de wind blaast krachtig. Die staat in de finale (aan de finish) ook in het voordeel. "De koers zal niet stilvallen", voorspelt Sven Nys.

clock 10:25 10 uur 25. "Voordeel voor Van der Poel dat bijna nergens aan bod kwam". Op basis van de resultaten dit seizoen is Wout van Aert in het voordeel tegenover Van der Poel. Maar onze radiocommentator Christophe Vandegoor haalt een argument voor Van der Poel aan dat in weinig voorbeschouwingen aan bod kwam. "In januari heeft Van der Poel in dat bekende hotel met hoogtekamers geslapen in Denia (Spanje). Van der Poel is dus al op hoogtestage geweest voor dit WK, Van Aert niet." In zo'n hoogtekamer kan je met een druk op een knopje een hoogte nabootsen tot 4.500 meter. "Dat kan dus een extra voordeel zijn voor Van der Poel in de strijd om de wereldtitel", zegt Vandegoor. . "Voordeel voor Van der Poel dat bijna nergens aan bod kwam" Op basis van de resultaten dit seizoen is Wout van Aert in het voordeel tegenover Van der Poel. Maar onze radiocommentator Christophe Vandegoor haalt een argument voor Van der Poel aan dat in weinig voorbeschouwingen aan bod kwam.



"In januari heeft Van der Poel in dat bekende hotel met hoogtekamers geslapen in Denia (Spanje). Van der Poel is dus al op hoogtestage geweest voor dit WK, Van Aert niet."



In zo'n hoogtekamer kan je met een druk op een knopje een hoogte nabootsen tot 4.500 meter. "Dat kan dus een extra voordeel zijn voor Van der Poel in de strijd om de wereldtitel", zegt Vandegoor.

clock 10:23 10 uur 23. Zal Van der Poel behoedzaam starten en het risico lopen dat andere Belgen het hazenpad kiezen? Of gooit de Nederlander meteen een bommetje? En vooral: wat doet Van Aert? Christophe Vandegoor (op Radio 1). Zal Van der Poel behoedzaam starten en het risico lopen dat andere Belgen het hazenpad kiezen? Of gooit de Nederlander meteen een bommetje? En vooral: wat doet Van Aert? Christophe Vandegoor (op Radio 1)

clock 10:04 10 uur 04. 15.05 u. Om 15.05 u gooien de profs al hun kaarten op tafel. Voor het uur van de waarheid zullen de profs het parcours in een grijs Hoogerheide nog eens inspecteren. Voor Mathieu van der Poel wordt het een eerste kennismaking. . 15.05 u Om 15.05 u gooien de profs al hun kaarten op tafel. Voor het uur van de waarheid zullen de profs het parcours in een grijs Hoogerheide nog eens inspecteren. Voor Mathieu van der Poel wordt het een eerste kennismaking.

clock 05-02-2023 05-02-2023.

clock 14:55 14 uur 55. Ik denk dat Wout van Aert achter Mathieu van der Poel zal starten. Dat lijkt me voor hem een goede zaak. Hoe dan ook, z'n tweede rij zal het eindresultaat niet bepalen. Toon Vandebosch. Ik denk dat Wout van Aert achter Mathieu van der Poel zal starten. Dat lijkt me voor hem een goede zaak. Hoe dan ook, z'n tweede rij zal het eindresultaat niet bepalen. Toon Vandebosch

clock 14:52 14 uur 52. Toon Vandebosch duwde Wout van Aert naar de tweede startrij. Wout van Aert start zondag niet op de eerste startrij. Tot voor de cross in Besançon afgelopen weekend was dat wel nog het geval, maar Toon Vandebosch raapte in Frankrijk voldoende punten voor het eindklassement van de Wereldbeker om Van Aert alsnog naar de tweede rij te duwen. Vandebosch is ploegmaat van... Mathieu van der Poel. "Maar dat heeft helemaal geen rol gespeeld", benadrukt hij. "Ik heb gewoon mijn eigen cross gereden in Besançon. Wout had me wel een berichtje gestuurd via Strava: 'niet te rap rijden'. Maar ja, dat was grappend bedoeld. Ik denk niet dat hij het erg vindt." Volgens Vandebosch hoeft het geen nadeel te zijn dat Van Aert op de tweede rij start. "Hij mag kiezen achter wie hij staat. Als hij achter een snelle starter plaats neemt, kan hij meteen een goede zaak doen. Het is een lange aanrijstrook. Hij kan lang in het wiel blijven en dan van achteruit op snelheid voorbijgaan." "Dus met wat geluk geraakt hij zonder veel energie te verspillen meteen vooraan. Alleen, dan mag de renner voor je geen pech hebben, een foutje maken of traag starten." . Toon Vandebosch duwde Wout van Aert naar de tweede startrij Wout van Aert start zondag niet op de eerste startrij. Tot voor de cross in Besançon afgelopen weekend was dat wel nog het geval, maar Toon Vandebosch raapte in Frankrijk voldoende punten voor het eindklassement van de Wereldbeker om Van Aert alsnog naar de tweede rij te duwen. Vandebosch is ploegmaat van... Mathieu van der Poel. "Maar dat heeft helemaal geen rol gespeeld", benadrukt hij. "Ik heb gewoon mijn eigen cross gereden in Besançon. Wout had me wel een berichtje gestuurd via Strava: 'niet te rap rijden'. Maar ja, dat was grappend bedoeld. Ik denk niet dat hij het erg vindt." Volgens Vandebosch hoeft het geen nadeel te zijn dat Van Aert op de tweede rij start. "Hij mag kiezen achter wie hij staat. Als hij achter een snelle starter plaats neemt, kan hij meteen een goede zaak doen. Het is een lange aanrijstrook. Hij kan lang in het wiel blijven en dan van achteruit op snelheid voorbijgaan." "Dus met wat geluk geraakt hij zonder veel energie te verspillen meteen vooraan. Alleen, dan mag de renner voor je geen pech hebben, een foutje maken of traag starten."