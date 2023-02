Kijk straks naar WK bij de profs: "Van der Poel kan extra voordeel hebben door hoogtekamer"

clock 10:56 10 uur 56. Er is nu al een massa volk aanwezig in Hoogerheide en er is nog een extra factor om rekening mee te houden: de wind blaast krachtig. Die staat in de finale (aan de finish) ook in het voordeel. "De koers zal niet stilvallen", voorspelt Sven Nys. . Er is nu al een massa volk aanwezig in Hoogerheide en er is nog een extra factor om rekening mee te houden: de wind blaast krachtig. Die staat in de finale (aan de finish) ook in het voordeel. "De koers zal niet stilvallen", voorspelt Sven Nys.

clock 10:25 10 uur 25. "Voordeel voor Van der Poel dat bijna nergens aan bod kwam". Op basis van de resultaten dit seizoen is Wout van Aert in het voordeel tegenover Van der Poel. Maar onze radiocommentator Christophe Vandegoor haalt een argument voor Van der Poel aan dat in weinig voorbeschouwingen aan bod kwam. "In januari heeft Van der Poel in dat beruchte hotel met hoogtekamers geslapen in Denia (Spanje). Van der Poel is dus al op hoogtestage geweest voor dit WK, Van Aert niet." In zo'n hoogtekamer kan je met een druk op een knopje een hoogte nabootsen tot 4.500 meter. "Dat kan dus een extra voordeel zijn voor Van der Poel in de strijd om de wereldtitel", zegt Vandegoor. . "Voordeel voor Van der Poel dat bijna nergens aan bod kwam" Op basis van de resultaten dit seizoen is Wout van Aert in het voordeel tegenover Van der Poel. Maar onze radiocommentator Christophe Vandegoor haalt een argument voor Van der Poel aan dat in weinig voorbeschouwingen aan bod kwam.



"In januari heeft Van der Poel in dat beruchte hotel met hoogtekamers geslapen in Denia (Spanje). Van der Poel is dus al op hoogtestage geweest voor dit WK, Van Aert niet."



In zo'n hoogtekamer kan je met een druk op een knopje een hoogte nabootsen tot 4.500 meter. "Dat kan dus een extra voordeel zijn voor Van der Poel in de strijd om de wereldtitel", zegt Vandegoor.

clock 10:23 10 uur 23. Zal Van der Poel behoedzaam starten en het risico lopen dat andere Belgen het hazenpad kiezen? Of gooit de Nederlander meteen een bommetje? En vooral: wat doet Van Aert? Christophe Vandegoor (op Radio 1). Zal Van der Poel behoedzaam starten en het risico lopen dat andere Belgen het hazenpad kiezen? Of gooit de Nederlander meteen een bommetje? En vooral: wat doet Van Aert? Christophe Vandegoor (op Radio 1)

clock 10:04 10 uur 04. 15.05 u. Om 15.05 u gooien de profs al hun kaarten op tafel. Voor het uur van de waarheid zullen de profs het parcours in een grijs Hoogerheide nog eens inspecteren. Voor Mathieu van der Poel wordt het een eerste kennismaking. . 15.05 u Om 15.05 u gooien de profs al hun kaarten op tafel. Voor het uur van de waarheid zullen de profs het parcours in een grijs Hoogerheide nog eens inspecteren. Voor Mathieu van der Poel wordt het een eerste kennismaking.

clock 05-02-2023 05-02-2023.

clock 14:55 14 uur 55. Ik denk dat Wout van Aert achter Mathieu van der Poel zal starten. Dat lijkt me voor hem een goede zaak. Hoe dan ook, z'n tweede rij zal het eindresultaat niet bepalen. Toon Vandebosch. Ik denk dat Wout van Aert achter Mathieu van der Poel zal starten. Dat lijkt me voor hem een goede zaak. Hoe dan ook, z'n tweede rij zal het eindresultaat niet bepalen. Toon Vandebosch

clock 14:52 14 uur 52. Toon Vandebosch duwde Wout van Aert naar de tweede startrij. Wout van Aert start zondag niet op de eerste startrij. Tot voor de cross in Besançon afgelopen weekend was dat wel nog het geval, maar Toon Vandebosch raapte in Frankrijk voldoende punten voor het eindklassement van de Wereldbeker om Van Aert alsnog naar de tweede rij te duwen. Vandebosch is ploegmaat van... Mathieu van der Poel. "Maar dat heeft helemaal geen rol gespeeld", benadrukt hij. "Ik heb gewoon mijn eigen cross gereden in Besançon. Wout had me wel een berichtje gestuurd via Strava: 'niet te rap rijden'. Maar ja, dat was grappend bedoeld. Ik denk niet dat hij het erg vindt." Volgens Vandebosch hoeft het geen nadeel te zijn dat Van Aert op de tweede rij start. "Hij mag kiezen achter wie hij staat. Als hij achter een snelle starter plaats neemt, kan hij meteen een goede zaak doen. Het is een lange aanrijstrook. Hij kan lang in het wiel blijven en dan van achteruit op snelheid voorbijgaan." "Dus met wat geluk geraakt hij zonder veel energie te verspillen meteen vooraan. Alleen, dan mag de renner voor je geen pech hebben, een foutje maken of traag starten." . Toon Vandebosch duwde Wout van Aert naar de tweede startrij Wout van Aert start zondag niet op de eerste startrij. Tot voor de cross in Besançon afgelopen weekend was dat wel nog het geval, maar Toon Vandebosch raapte in Frankrijk voldoende punten voor het eindklassement van de Wereldbeker om Van Aert alsnog naar de tweede rij te duwen. Vandebosch is ploegmaat van... Mathieu van der Poel. "Maar dat heeft helemaal geen rol gespeeld", benadrukt hij. "Ik heb gewoon mijn eigen cross gereden in Besançon. Wout had me wel een berichtje gestuurd via Strava: 'niet te rap rijden'. Maar ja, dat was grappend bedoeld. Ik denk niet dat hij het erg vindt." Volgens Vandebosch hoeft het geen nadeel te zijn dat Van Aert op de tweede rij start. "Hij mag kiezen achter wie hij staat. Als hij achter een snelle starter plaats neemt, kan hij meteen een goede zaak doen. Het is een lange aanrijstrook. Hij kan lang in het wiel blijven en dan van achteruit op snelheid voorbijgaan." "Dus met wat geluk geraakt hij zonder veel energie te verspillen meteen vooraan. Alleen, dan mag de renner voor je geen pech hebben, een foutje maken of traag starten."