Maagproblemen houden Europees kampioen Michael Vanthourenhout dit weekend aan de zijlijn

19 uur 21. Zieke Michael Vanthourenhout mist ook Merksplas en Troyes. Michael Vanthourenhout moet noodgedwongen afzeggen voor de veldritten van zaterdag en zondag in Merksplas (Superprestige) en in Troyes (Wereldbeker). De Europese kampioen sukkelt nog altijd met zijn maag. De problemen speelden ook vorig weekend op, toen hij aan de zijlijn bleef in Dendermonde. "Michael is tot op de dag van vandaag helaas nog niet hersteld", zegt teammanager Jurgen Mettepenningen. "Een streep door onze rekening. Hopelijk is hij snel weer helemaal de oude en kunnen we hem in Kortrijk (25 november) en Dublin (26 november) terug op volle kracht in actie zien." .