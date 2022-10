Vanthourenhout mikt op zege in Ruddervoorde: "Hopelijk wint Eli niet alles"

Vorig jaar ging de eindzege in de Superprestige naar Eli Iserbyt. De West-Vlaming haalde het met 97 punten voor Toon Aerts en de Nederlander Lars van der Haar. Iserbyt won ook de voorbije 2 edities in Ruddervoorde. De leider in de wereldbekerstand gaf aan ook van het Superprestigeklassement een doel te maken. Concurrentie krijgt hij in de weidecross op en rond het domein Pyfferoen van Laurens Sweeck, Lars van der Haar, Quinten Hermans en teamgenoot Michael Vanthourenhout.

10 uur 36. 4 belangrijke afspraken. Met de komende dagen Ruddervoorde (Superprestige), Maasmechelen (Wereldbeker), Koppenbergcross (X2O Trofee) en het EK op het programma, breekt een belangrijke periode aan voor de veldrijders. Eli Iserbyt, die dit seizoen al oppermachtig was in de Wereldbeker, zal ook in de Superprestige willen oogsten, maar ploegmaat Michael Vanthourenhout zal zich daar niet zomaar bij neerleggen. "We verstaan elkaar voortreffelijk en gaan elkaar niet beconcurreren. Maar hopelijk wint Eli niet alles en wacht er voor mij in één van deze wedstrijden ook een zege", lacht Vanthourenhout. .