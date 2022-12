Pidcock krijgt herkansing tegen Van der Poel in Superprestige Boom: "Nieuwe kans"

clock 13:38 13 uur 38. Sweeck op kop in Superprestige. Laurens Sweeck was de sterkste in Niel en Merksplas en staat na drie manches met 44 punten aan de leiding. Ook Lars van der Haar en Eli Iserbyt, de nummers twee (41 punten) en drie (39 punten) in de tussenstand, staan zaterdag aan de start, net als Europees kampioen Michael Vanthourenhout. Iserbyt won de openingsmanche in Ruddervoorde. . Sweeck op kop in Superprestige Laurens Sweeck was de sterkste in Niel en Merksplas en staat na drie manches met 44 punten aan de leiding. Ook Lars van der Haar en Eli Iserbyt, de nummers twee (41 punten) en drie (39 punten) in de tussenstand, staan zaterdag aan de start, net als Europees kampioen Michael Vanthourenhout.



Pidcock: "Mathieu indrukwekkend". "Mathieu was best indrukwekkend", klonk het eerlijk bij Pidcock vorig weekend. "Maar ik kijk uit naar Boom, dat is weer een nieuwe kans."

clock 13:36 13 uur 36. Veldrijden Mathieu van der Poel laste na cross in Hulst looptraining van 7 km in, Tom Pidcock met de fiets naar Merchtem