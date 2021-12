Van Aert-Van der Poel, de rematch: "Lopen in Dendermonde was krampachtig door rug"

Ik vond de rentree van Mathieu (van der Poel) meevallen. Het lopen ging wel krampachtig door zijn rugproblemen, maar vandaag zal een andere cross zijn. Aan de rug wordt gewerkt. Hij heeft last, er kan niet echt de vinger op gelegd worden. We doen er alles aan om het euvel te verhelpen richting het WK en het voorjaar.

13 uur 26. Ik vond de rentree van Mathieu (van der Poel) meevallen. Het lopen ging wel krampachtig door zijn rugproblemen, maar vandaag zal een andere cross zijn. Aan de rug wordt gewerkt. Hij heeft last, er kan niet echt de vinger op gelegd worden. We doen er alles aan om het euvel te verhelpen richting het WK en het voorjaar. . Christoph Roodhooft (ploegleider Alpecin-Fenix) bij Play Sports.

09 uur 27. 5 op een rij voor Van Aert? Sinds hij is teruggekeerd in het veld heeft Wout van Aert 4 crossen op een rij gewonnen. In zijn carrière slaagde hij er nog maar 2 keer in om 5 crossen na elkaar te winnen in 1 seizoen: in 2015 won hij van Las Vegas tot Ronse alles en datzelfde jaar ook van Hamme tot Antwerpen. .