Toch weer problemen? Van der Poel geeft na 45 minuten op in Zolder

In Dendermonde gaf Mathieu van der Poel nog een uitstekende indruk. Het modderige parcours was toen terecht een excuus om het verschil met Wout van Aert te verklaren.

Heusden-Zolder, waar hij al 4 keer op een rij had gewonnen, stemde het kamp-Van der Poel dan ook hoopvol voor een nog betere prestatie. Maar de nijdige start van Van Aert kon Van der Poel niet beantwoorden.

De wereldkampioen belandde in een groepje achtervolgers, kwam ook nog eens ten val (buiten beeld) en verloor steeds meer tijd. In de 7e van 9 ronden draaide hij voortijdig af naar zijn camper.

"Ik weet ook niet wat er met hem aan de hand is", zei een beteuterde Christophe Roodhooft bij Play Sports. "Hij nam in het begin de handschoen op en gaf ook een snedige indruk, maar plots was dat weg. De val was niet in beeld, maar het verschil was toen ook al 20 seconden."