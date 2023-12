Daags na haar 1e nederlaag: knoopt Fem van Empel in Zolder aan met winst?

Voor het eerst dit seizoen werd Fem van Empel gisteren geklopt in een veldrit. Maar vandaag is de kwelduivel van Gavere, Puck Pieterse, niet van de partij.



Van Empel zal vooral weerwerk krijgen van haar landgenotes Ceylin Alvarado, Annemarie Worst en Inge van der Heijden.



Van Belgische zijde is het uitkijken naar Sanne Cant, Laura Verdonschot en Marion Norbert Riberolle.