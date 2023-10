Alvarado troeft Worst af in Superprestige Ruddervoorde, Riberolle mag mee op het podium

clock 14:30 14 uur 30 match afgelopen end time Alvarado triomfeert! Alvarado heeft gedaan wat haar opgelegd werd: winnen in Ruddervoorde. De Nederlandse ex-wereldkampioene was vandaag heer en meester op de winderige weide. Annemie Worst bleef nog voor Riberolle, die knap mee op het podium mag.

clock 14:30 14 uur 30. De handen op de weide in Ruddervoorde gaan al op elkaar voor Alvarado. De Nederlandse is niet meer te betrappen op een foutje. Dit zal een deugddoende zege zijn voor de ex-wereldkampioene . De handen op de weide in Ruddervoorde gaan al op elkaar voor Alvarado. De Nederlandse is niet meer te betrappen op een foutje. Dit zal een deugddoende zege zijn voor de ex-wereldkampioene

clock 14:16 14 uur 16. Laatste ronde. Tingelingeling! Alvarado duikt de laatste ronde met een riante voorsprong van 17 seconden in. De Nederlandse ex-wereldkampioene maakt zich op voor een ereronde en een derde overwinning in Ruddervoorde. Ook Worst en Riberolle verdedigen hun podiumplaats voorlopig met verve. . Laatste ronde Tingelingeling! Alvarado duikt de laatste ronde met een riante voorsprong van 17 seconden in. De Nederlandse ex-wereldkampioene maakt zich op voor een ereronde en een derde overwinning in Ruddervoorde. Ook Worst en Riberolle verdedigen hun podiumplaats voorlopig met verve.

clock 14:12 14 uur 12. Achter Worst, die jacht blijft maken op Alvarado, verrast Riberolle met een derde plaats. De 24-jarige Belgische moet trachten de Nederlandse tandem Van der Heijden/Van Alphen achter zich te houden om een knappe medaille te pakken in Ruddervoorde. . Achter Worst, die jacht blijft maken op Alvarado, verrast Riberolle met een derde plaats. De 24-jarige Belgische moet trachten de Nederlandse tandem Van der Heijden/Van Alphen achter zich te houden om een knappe medaille te pakken in Ruddervoorde.

clock 14:09 14 uur 09. Alvarado ribbedebie? Het is gebeurd. Alvarado heeft Worst doen kraken. De Nederlandse ex-wereldkampioene plaatste een zoveelste tussenversnelling op de heuveltjes en lijkt meter na meter weg te rijden van Worst. . Alvarado ribbedebie? Het is gebeurd. Alvarado heeft Worst doen kraken. De Nederlandse ex-wereldkampioene plaatste een zoveelste tussenversnelling op de heuveltjes en lijkt meter na meter weg te rijden van Worst.

clock 14:06 14 uur 06. Alvarado lijkt Worst stilletjes als speelbal te gebruiken. De ex-wereldkampioene versnelt telkens wanneer haar landgenote een beetje dichter dreigt te komen. De vraag lijkt niet óf, maar wel wánneer Worst zal kraken. . Alvarado lijkt Worst stilletjes als speelbal te gebruiken. De ex-wereldkampioene versnelt telkens wanneer haar landgenote een beetje dichter dreigt te komen. De vraag lijkt niet óf, maar wel wánneer Worst zal kraken.

clock 14:03 Halverwege. 1. Alvarado 2. Worst +3" 3. Riberolle +21" 4. Van Alphen +33" 5. Backstedt +38" . 14 uur 03. time point Halverwege 1. Alvarado

2. Worst +3"

3. Riberolle +21"

4. Van Alphen +33"

5. Backstedt +38"

clock 14:00 14 uur . Alvarado heeft de achilleshiel van Worst gevonden. In de zandstrook is de ex-wereldkampioene duidelijk een tikkeltje beter. De zandbak zou zoals wel vaker de scherprechter van de cross kunnen worden. . Alvarado heeft de achilleshiel van Worst gevonden. In de zandstrook is de ex-wereldkampioene duidelijk een tikkeltje beter. De zandbak zou zoals wel vaker de scherprechter van de cross kunnen worden.

clock 13:59 13 uur 59. Alvarado en Worst lijken elkaar gevonden te hebben aan de kop van de koers. Het duo sluipt stilletjes weg van de rest. . Alvarado en Worst lijken elkaar gevonden te hebben aan de kop van de koers. Het duo sluipt stilletjes weg van de rest.

clock 13:54 Kapotte schoen Van Alphen. Van Alphen komt met een kapotte schoen over de streep na de tweede ronde. De Nederlandse maakt een wegwerpgebaar, maar kan meteen de materiaalzone induiken. Een noodgedwongen schoenwissel slaat de Nederlandse, die als eerste achtervolgde op het kopduo Alvarado/Worst, naar achteren. . 13 uur 54. mechanical breakdown Kapotte schoen Van Alphen Van Alphen komt met een kapotte schoen over de streep na de tweede ronde. De Nederlandse maakt een wegwerpgebaar, maar kan meteen de materiaalzone induiken. Een noodgedwongen schoenwissel slaat de Nederlandse, die als eerste achtervolgde op het kopduo Alvarado/Worst, naar achteren.

clock 13:53 13 uur 53. Zand erover. Alvarado is duidelijk de betere in de oplopende zandstrook. Na een achtervolging gaat de Nederlandse in de zandbak op en over haar landgenote Worst. . Zand erover. Alvarado is duidelijk de betere in de oplopende zandstrook. Na een achtervolging gaat de Nederlandse in de zandbak op en over haar landgenote Worst.

clock 13:51 Alvarado blijft in smurrie steken. Alvarado blijft even haken in de touwen terwijl ze een modderstrook wil overbruggen. Worst heeft dat in de smiezen en trekt door. De Nederlandse slaat meteen een mooie kloof. . 13 uur 51. unpaved strip Alvarado blijft in smurrie steken Alvarado blijft even haken in de touwen terwijl ze een modderstrook wil overbruggen. Worst heeft dat in de smiezen en trekt door. De Nederlandse slaat meteen een mooie kloof.

clock 13:49 13 uur 49. Aniek van Alphen komt het koptrio kietelen. In de achtergrond schuift Denise Betsema langzamerhand op. . Aniek van Alphen komt het koptrio kietelen. In de achtergrond schuift Denise Betsema langzamerhand op.

clock 13:47 13 uur 47. Worst heeft het commando overgenomen van Schreiber, die haar snelle start cash lijkt te betalen. Enkel Alvarado en Van der Heijden kunnen voorlopig volgen. . Worst heeft het commando overgenomen van Schreiber, die haar snelle start cash lijkt te betalen. Enkel Alvarado en Van der Heijden kunnen voorlopig volgen.

clock 13:46 13 uur 46. Betsema baalt. Denise Betsema heeft zich weer laten ringeloren in de start. De Nederlandse heeft een haat- liefderelatie met de startblokken, die vandaag niet in haar voordeel pleit. De Nederlandse - die hier de voorbije drie keer won - moet al een dikke twintig minuten achtervolgen op Alvarado en co. . Betsema baalt Denise Betsema heeft zich weer laten ringeloren in de start. De Nederlandse heeft een haat- liefderelatie met de startblokken, die vandaag niet in haar voordeel pleit. De Nederlandse - die hier de voorbije drie keer won - moet al een dikke twintig minuten achtervolgen op Alvarado en co.

clock 13:44 13 uur 44. 3+2. Inge van der Heijden en Aniek van Alphen hebben het gevaar geroken en proberen de aansluiting te maken met het koptrio. Dat lijkt hen ook te lukken. . 3+2 Inge van der Heijden en Aniek van Alphen hebben het gevaar geroken en proberen de aansluiting te maken met het koptrio. Dat lijkt hen ook te lukken.



clock 13:41 13 uur 41. Alvarado maakt haar mindere start meteen goed. De Nederlandse schuift behendig op naar plek twee. Ze nestelt zich in het zog van Marie Schreiber. Worst haakt haar wagonnetje ook nog aan, maar achter haar valt al een klein gaatje. . Alvarado maakt haar mindere start meteen goed. De Nederlandse schuift behendig op naar plek twee. Ze nestelt zich in het zog van Marie Schreiber. Worst haakt haar wagonnetje ook nog aan, maar achter haar valt al een klein gaatje.

clock 13:41 13 uur 41 match begonnen start time START Pang! Het startschot weerklinkt op de open weide van Ruddervoorde. De vrouwen beuken meteen tegen de wind - die nu toch stevig komt opzetten - in. Zoe Bäckstedt komt het best uit de startblokken, Alvarado en Betsema laten zich wegdrukken.

clock 13:29 13 uur 29. Verrassend vlug. Ondanks de hevige regenval ligt de weide er in Ruddervoorde relatief droog bij. Het gedraineerde traject heeft alles om er een snelle en technische race van te makken. We maken ons alvast op voor zes ronden stunt- en vliegwerk bij de vrouwen. . Verrassend vlug Ondanks de hevige regenval ligt de weide er in Ruddervoorde relatief droog bij. Het gedraineerde traject heeft alles om er een snelle en technische race van te makken. We maken ons alvast op voor zes ronden stunt- en vliegwerk bij de vrouwen.