Lucinda Brand viert na onewomanshow in Middelkerke voor Verdonschot, Alvarado is eindwinnares

De Nederlandse kampioene Lucinda Brand heeft haar vijfde seizoenszege geboekt in Middelkerke. Ze was al na enkele bochten ribbedebie. Laura Verdonschot bevestigde haar goede vorm met een tweede plaats. Ceylin Alvarado liet met de derde plek het eindklassement niet meer uit handen glippen.

In de achtergrond beging Worst te veel foutjes en zo kwam ook de eindzege van Alvarado in de Superprestige niet meer in gevaar. De Nederlandse ex-wereldkampioene mag al voor de 3e keer het eindklassement op haar naam schrijven.

Wie niet kraakte, was een ijzersterke Laura Verdonschot . Halfweg koers begon ze aan een opmars. Eerst rolde ze Bentveld op, daarna Worst en niet veel later ook Alvarado.

De Nederlandse kampioene nam de koppositie over en begon aan een indrukwekkende solo. Alvarado en Worst volgden even op een halve minuut, maar kraakten na 2 ronden helemaal.

De spanning was te snijden voor de start van de Noordzeecross in Middelkerke, want Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst waren nog volop in een strijd verwikkeld om de eindzege in de Superprestige.

Lucinda Brand (1e): "Het is heel mooi om toch nog een overwinning mee te pikken dit seizoen. Ik had niet echt een versnelling in huis, maar koos voor een stevig tempo. Na de slipper van Alvarado twijfelde ik niet. Deze staat in ieder geval mooi op de erelijst, wie weet wat er nog komt."

Laura Verdonschot (2e): "De ambitie was om nog eens een podium te rijden in een klassementscross en dat is vandaag gelukt. Ik hoop dat ik morgen nog betere benen heb of toch zeker goed hersteld geraak. Ik aas morgen op een X2O-eend voor de kindjes van mijn zus. In een thuiscross ben ik sowieso ook nog extra gemotiveerd."

Ceylin del Carmen Alvarado (3e): "Ik ben blij dat het gelukt is om mijn leidersplaats te behouden. Ik gleed vandaag al snel onderuit, daar stond ik zelf van te kijken. Ik herpakte me wel, maar Brand reed zo snel en ik had ook veel rugpijn. Zo rondrijden is niet leuk, dus hebben we besloten dat dit mijn laatste cross van het seizoen was. Het is mooi geweest en ik kan positief eindigen."