Wie triomfeert in Ruddervoorde bij afwezigheid van Van Empel en Brand?

Bij de vrouwen ging de eindzege in de Superprestige vorig jaar naar Lucinda Brand. De Nederlandse won zes van de zeven manches en wist 101 punten te vergaren. Dat waren er negen meer dan Denise Betsema en Annemarie Worst, die respectievelijk tweede en derde werden in het eindklassement. Bij afwezigheid van de titelverdedigster wordt in Ruddervoorde vooral gekeken naar Ceylin del Carmen Alvarado, de nummer 2 van 2021, en Denise Betsema en Annemarie Worst.

10 uur 50. Wie volgt Brand op? Bij de vrouwen ging de eindzege in de Superprestige vorig jaar naar Lucinda Brand. De Nederlandse won zes van de zeven manches en wist 101 punten te vergaren. Dat waren er negen meer dan Denise Betsema en Annemarie Worst, die respectievelijk tweede en derde werden in het eindklassement. Bij afwezigheid van de titelverdedigster wordt in Ruddervoorde vooral gekeken naar Ceylin del Carmen Alvarado, de nummer 2 van 2021, en Denise Betsema en Annemarie Worst. .

clock 10:49

10 uur 49. Geen Van Empel en Brand. Met 3 zeges op een rij in de Wereldbeker is Fem van Empel de vrouw in vorm bij de start van het veldritseizoen, maar de Nederlandse staat niet aan de start in Ruddervoorde. Ook Lucinda Brand, vorig jaar de winnares in West-Vlaanderen, ontbreekt. De Europese kampioene brak vorige week haar middenhandsbeentje en mist daardoor de eerste manche van de Superprestige. .