LIVESTREAM (14.50 u): Tim Merlier verdedigt titel in Zonnebeke tegen Michael Vanthourenhout

Een uitgedund kransje topfavorieten aan de start in Zonnebeke, want zij sparen hun benen voor de Wereldbeker in Benidorm van zondag. Zo hoopt Tim Merlier dat hij voor het tweede jaar op rij de Kasteelcross op zak kan steken. Dan moet hij wel Europees kampioen Michael Vanthourenhout kloppen. Volg de cross vanaf 14.50 uur op VRT 1 en via onze livestream.