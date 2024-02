Kijk vanmiddag naar de Exact Cross in Maldegem met onder meer Iserbyt, Vanthourenhout en Ronhaar

Europees kampioen Michael Vanthourenhout, zondag goed voor brons op het WK in het Tsjechische Tabor, was vorig jaar al de sterkste in de Parkcross en kan woensdag twee op twee scoren.



Met Pim Ronhaar, Belgisch kampioen Eli Iserbyt en Felipe Orts staan ook de vierde, vijfde en tiende van het afgelopen WK aan de start. Daarnaast nog heel wat mooie namen die na Tabor ook aan de slag gaan in Maldegem: Lars van der Haar, Laurens Sweeck, Niels Vandeputte, Joran Wyseure en Ryan Kamp.



Ook de runner-up bij de beloften, Emiel Verstrynge, tekent present en is extra gemotiveerd in thuisgemeente Maldegem (wonend in deelgemeente Adegem). Jente Michels, bronzenmedaillewinnaar bij de beloften in Tabor, maakt woensdag ook zijn opwachting in de Exact Cross van Maldegem.