De Belgische kampioen klopt de Europese: Eli Iserbyt wint spannende cross in Maldegem

Hoewel hij snakt naar het einde van het seizoen, heeft Eli Iserbyt zijn seizoen nog wat extra glans gegeven met een zege in de Exact Cross van Maldegem. De Belgische kampioen snelde in de slotfase weg van ploegmakker Michael Vanthourenhout. Met z'n tweeën lokten ze de bedrijvige Pim Ronhaar in de val.

Te stevig, want met Iserbyt en Vanthourenhout in zijn zijspiegels brak de jonge Nederlander. Ronhaar gleed weg in de slotronde en daar profiteerde Iserbyt van. De Belgische kampioen won voor de Europese.

Samen met ploegmaat Michael Vanthourenhout en Pim Ronhaar nam Iserbyt het heft in handen. Ronhaar maakte het de twee knap lastig. Net voor halfweg zette hij zijn benen op spanning en ook in de finale trapte hij stevig door.

Drie dagen na het WK in Tabor sneed Maldegem het slotstuk van het veldritseizoen aan. Voor Eli Iserbyt was het duidelijk: hij liet vooraf weten dat hij zich de komende weken vooral wil amuseren.

De val van Pim Ronhaar besliste de finale in Maldegem. "Jammer dat hij viel", reageerde Eli Iserbyt. "Ik kon net zijn fiets ontwijken en reed tegen hem. Gelukkig lag het niet te nat, anders was ik ook gevallen."



"Maar ik wilde toen net mijn demarrage plaatsen. Ik zat in de mood en wilde nog eens alles geven."

Iserbyt pakte zijn 9e zege van het seizoen. "Ik hoop er nog een paar te nemen, maar het was zeker niet simpel. Iedereen lijkt goed teruggekeerd uit Tabor."

"In de laatste ronde voelde ik me leeglopen en Niels (Vandeputte, red) zette ons nog onder druk. Ik voelde dat het op was en het was goed dat Eli voorbijstak voor de zekerheid", zei Michael Vanthourenhout. "1 en 2 voor onze ploeg is mooi."



"Het podium is leuk, maar ik had een goed gevoel en misschien zat er meer in", vulde Niels Vandeputte aan. "Maar ik moet er tevreden mee zijn. Dit is een mooi begin van het laatste seizoensgedeelte."