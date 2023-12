Zes op zes voor Mathieu van der Poel: ook in het slijk van Loenhout is hij heer en meester

Een stevige regenvlaag had het parcours in Loenhout omgetoverd tot een "ouderwetse slijkcross", zoals Mathieu van der Poel het noemde. Zijn spierwitte regenboogtrui was na de verkenning al volledig besmeurd. Dat beloofde.

Een zware valpartij ontsierde de start van de Azencross. Florian Vermeersch, die zich voorbereidt op het wegseizoen, leek het grootste slachtoffer. Hij tastte meteen naar zijn elleboog.

Het was dus opletten geblazen op het zware modderparcours. Dat kreeg Van der Poel nog eens ingepeperd toen Toon Vandebosch vlak voor zijn neus tegen de vlakte ging.



Nog voor halfweg had Van der Poel dan ook door dat hij met een solo veiliger zou zitten. De wereldkampioen ging een propere fiets halen in de materiaalzone en trok ongenaakbaar door.



In geen tijd was de concurrent op een halve minuut gereden. Felipe Orts, Ryan Kamp en Gianni Vermeersch mochten de overgebleven podiumplaatsen onder elkaar verdelen.

Want Van der Poel kwam niet meer onder druk te staan. De wereldkampioen boekte 6 op 6 en mag het morgen in Hulst nog eens opnemen tegen Wout van Aert en Tom Pidcock in de laatste cross van het jaar.

Ploegmaat Vermeersch eindigde als 2e, Orts nam Kamp nog te grazen in de sprint voor de 3e plek.