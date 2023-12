Straks LIVESTREAM: Is ook Loenhout de speeltuin van Mathieu van der Poel?

In Loenhout staat vandaag de laatste veldrit op Belgische bodem van dit jaar op het programma. Zonder Van Aert, Van der Haar, Iserbyt en co. is wereldkampioen Mathieu van der Poel de publiekstrekker én topfavoriet. Kijk straks om 15 uur naar de Azencross op VRT1, Sporza.be of VRT Max.