Wint Laura Verdonschot de WK-herkansing in Maldegem? Kijk vanmiddag live naar de Parkcross

Enkele dagen na het wereldkampioenschap veldrijden in Tabor krijgen de rensters een herkansing in de Parkcross van Maldegem.



De top 4 van het WK (Van Empel, Brand, Pieterse en Alvarado) is er niet bij in het Sint-Annapark, nummer 5 Laura Verdonschot wel. Wint ze de voorlaatste manche van de Exact Cross?



Haar grootste concurrentes luisteren naar de namen Bakker, Van Alphen en Norbert Riberolle.