Laura Verdonschot verzilvert haar WK-vorm met een solo in Maldegem

Vier dagen na het WK veldrijden heeft nummer 5 Laura Verdonschot de Parkcross in Maldegem op haar naam geschreven. De 27-jarige renster van De Ceuster-Bonache liet er de Nederlandse rensters in het zand bijten.

Voor het eerst in meer dan 4 jaar - sinds de Zilvermeercross van Mol eind 2019 - won ze voor eigen publiek.

Verdonschot liet de andere koploopsters snel voelen dat ze zou toeslaan in de zandbak. Halfweg de wedstrijd had ze prijs: een fikse demarrage volstond voor de leidster om aan haar solo te beginnen.

Die rol ging ze niet uit de weg. Verdonschot nam de wedstrijd snel in handen. Het Nederlandse trio Bakker-Bentveld-Van Alphen volgde in haar spoor.

De Nederlandse top liet de Parkcross links liggen, Laura Verdonschot profiteerde optimaal. Met haar 5e plaats uit Tabor bombardeerde zij zich tot favoriete in Maldegem.

"Ik ben heel blij", reageerde de winnares. "Ik had naar mijn gevoel niet mijn beste benen en ik had veel last van mijn rug."

"Het was moeilijk om het verschil te maken, maar ik had na het zand een gaatje. Het was zaak om het verschil te maken op de moeilijkere stroken."

Verdonschot won begin dit seizoen een reeks crossen in het buitenland. "Maar een tv-cross is nog iets anders dan een zege in Spanje."

"Dit is mijn 8e overwinning, maar vandaag staat wel hoger aangeschreven met dit sterkere veld."