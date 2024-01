Laurens Sweeck: "Hoor bij kransje favorieten, samen met Nys, Iserbyt en Vanthourenhout"

De 31-jarige Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) is eerder een outsider voor het BK. "Het veldrijden is voor mij eerder een voorbereiding op het wegseizoen. Ik amuseer me wel met die crossen, maar een echt doel is het niet."





"Het liep dit seizoen beter in het veld dan vorig jaar. Maar ik twijfel zelf of ik daardoor nu een kanshebber ben op het BK. In Loenhout werd ik wel tweede achter Mathieu van der Poel. In Koksijde werd ik vijfde met een sterk deelnemersveld. Of dat nu echt waardemeters zijn naar zondag toe, is maar de vraag, want de cross in Gullegem van afgelopen zaterdag viel dan weer tegen."





"Ik start met de top vijf als ambitie. En ik hoop op een podiumplaats. Dan zal wel alles moeten meezitten, de puzzelstukken moeten dan in elkaar vallen."





"Je kan als absolute kanshebbers op de titel niet rond het viertal Nys-Sweeck-Iserbyt-Vanthourenhout. En vergeet ook Niels Vandeputte niet, net als Quinten Hermans."