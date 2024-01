Profrenner Emiel Verstrynge heer en meester bij de beloften

Voor de tweede keer in zijn carrière heeft Emiel Verstrynge (Crelan-Corendon) de Belgische titel veroverd bij de -23-jarigen. In de tweede ronde liet hij Europees kampioen Jente Michels achter zich. Ward Huybs knokte voor zilver, maar het werd brons.

Foutloos rijden op de vettige ondergrond was uitgesloten. Het belette Verstrynge niet om Michels al in de tweede ronde definitief achter zich te laten.

Emiel Verstrynge: "Ik was pas gerust toen ik hoorde dat ik een minuut voorsprong had"

Emiel Verstrynge (1e): "Ik had niet verwacht om zo snel alleen te vallen, maar het ging meteen goed. Ik wilde snel openen en dat lukte ook, ondanks 2 domme foutjes. Ik weet niet precies wat er fout ging bij de eerste val, maar bij de tweede reed ik precies over een gladde plaat. Toen ik alleen vertrokken was, kon ik wel mijn eigen ding doen en dat was ideaal. Toch was ik pas gerust toen ik hoorde dat ik een minuut voorsprong had. Ik beleefde niet de beste seizoensstart, dus dit doet heel veel deugd."

Jente Michels (2e): "Vandaag miste ik het gevoel op de fiets. Ik heb op stage in Spanje niet vaak crosstraining gedaan en op een technisch rondje voel je dat wel. Op het begin kon ik even mee met Emiel omdat hij dan ook wat foutjes maakte, maar hij is uiteindelijk de verdiende winnaar. Nu kijk ik vooruit naar het WK in Tabor, dat parcours moet mij wel liggen."

Ward Huybs (3e): "Ik had niet verwacht dat ik op dit parcours zo dicht bij Jente kon komen. Ik ben tevreden met plek 3. Ik had enkele betere stukjes, Jente ook, maar ik maakte te veel fouten om het gat helemaal te dichten. Ik kon ook nooit over de limiet gaan en dus was het op eigen tempo. Het zag er even goed uit voor plek 2, maar uiteindelijk heb ik hem toch moeten laten gaan."