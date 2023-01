3 favorieten voor Belgische titel: "Parcours is nu wat in het voordeel van Iserbyt"

clock 12:32

12 uur 32. Herygers: "Gisteren was Vanthourenhout in voordeel". Cocommentator Paul Heygers monsterde vandaag het parcours en zag dat de ondergrond er op bepaalde plekken wat anders bij ligt dan gisteren. "Tot gisteren was Michael Vanthourenhout in het voordeel, want het parcours lag er door de modder heel technisch bij", vertelt Herygers. "Nu is de beklimming van de Mont Henri iets milder, dat is dan weer een beetje in het voordeel van Eli Iserbyt. Al blijft het in de stroken voor de VIP-tent wel nog ploeteren." .