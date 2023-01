Sweeck voelt zich bekocht na incidenten in materiaalpost: "Waarom maak je regels? Dit was moedwillig"

Laurens Sweeck liep na het BK veldrijden als een donderwolk de interviewtent binnen. De nummer 2 sakkerde na enkele akkefietjes in de materiaalpost met Michael Vanthourenhout. "Het is niet allemaal sportief verlopen", ergerde hij zich.

In de materiaalpost is het altijd hectisch, maar Laurens Sweeck werd naar eigen zeggen - en volgens de visie van zijn entourage - twee keer gehinderd bij het aannemen van een nieuwe fiets door de manschappen van Michael Vanthourenhout. "Ik ben ontgoocheld. Het is niet allemaal sportief verlopen", opende Sweeck. "We waren aan elkaar gewaagd en Michael verdient de titel wel in dat opzicht, maar ik weet niet waarom ze regels maken." "Voor de koers kies je een box en daar sta je de hele wedstrijd. Ik maak tactisch een goeie keuze door in het begin van de wisselzone te staan." "Dat zag de rest ook in de eerste ronde, want ik had er een kloofje. In de tweede ronde staat de tegenstand dan plots in dezelfde zone terwijl ze voordien achteraan stonden." "Dan weet ik niet waarom er regels zijn als ze niet worden nageleefd. Het was toch een beetje moedwillig, dat voel je aan als coureur. Dat is koers, maar je maakt regels om ze na te leven."

Er worden regels gemaakt, ook in de cross. Die moet je naleven en dat is niet gebeurd. Dan voel ik me een beetje bestolen. Laurens Sweeck

Na de podiumceremonie was Sweeck nog niet veranderd van standpunt. "Er worden regels gemaakt, ook in de cross. Die moet je naleven en dat is niet gebeurd. Dan voel ik me een beetje bestolen." Sweeck herhaalde nog eens zijn interpretatie: "De fiets van Michael bleef wat hangen bij de wissel. Ze namen die niet snel genoeg weg." "Het gaat voor mij niet echt daarover, maar je kiest voor de start een box. Michael stond eerst achteraan, in de tweede ronde plots vooraan." "Ik weet niet hoe dat kan gebeuren. De jury moest hem terugfluiten en moest hem weer achteraan zetten." "Ze zeggen dat ze hem een boete zullen geven, maar daar koop ik niets mee. De term moedwillig? Ik zou het zelf zo niet willen doen, maar het is nu gebeurd."

"Niet toegelaten om van eilandje te veranderen": boete of schorsing voor mecanicien?