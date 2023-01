Vanthourenhout staat voor vestimentaire keuze: "Eerst de tricolore dragen, daarna de Europese trui"

"Ik ben heel blij", reageerde winnaar van Vanthourenhout na de race. "Het was echt wel een mooi duel tussen mij en Laurens."



"Hij was in het lopen net iets beter. In de laatste ronde voelde ik dat het stilaan op was, dus dan hen ik maar geprobeerd om als eerste uit de loopstrook te komen. Dat bleek genoeg."



Een paar keer was er een akkefietje in de materiaalpost. Bij de voorlaatste passage in die post bleef Sweeck met zijn fiets hangen aan een materiaalman van Vanthourenhout.



"Dat gebeurde telkens achter mijn rug", zei Vanthourenhout. "Het was chaos in die post. Als er iets is misgelopen, was dat niet bewust. Ik ben er zeker van dat het niet expres was."