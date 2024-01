Zizou Bergs verrast Stefanos Tsitsipas in 1e set, maar moet dan de wet van de sterkste ondergaan

Zizou Bergs heeft niet voor een stunt kunnen zorgen in de 1e ronde van de Australian Open. Onze landgenoot deed 7e reekshoofd Stefanos Tsitsipas wel schrikken in de 1e set, maar daarna zette de Griek orde op zaken.

Zizou Bergs had in de kwalificaties voor de Australian Open verloren in de 3e ronde, maar werd als lucky loser opgevist. Maar zijn opdracht in de 1e ronde van het hoofdtoernooi was geen cadeau: de Belg moest het opnemen tegen Stefanos Tsitsipas, de nummer 7 van de wereld.

Bergs en Tsitsipas hadden elkaar ooit al eens een keertje eerder getroffen: in 2017 klopte de Griek onze landgenoot in de kwalificaties voor het ATP-toernooi in Antwerpen.

Intussen is de nu 25-jarige Griek uitgegroeid tot een wereldtopper, maar in een sterke 1e set toonde Bergs niet te veel ontzag voor het 7e reekshoofd in Melbourne.

In een cruciaal 11e spelletje ging Bergs door de opslag van Tsitsipas, waarna hij mocht serveren voor setwinst. De Belg kon 3 setballen niet verzilveren en kreeg ook 3 breakpunten tegen, maar slaagde er met zijn 4e setpunt uiteindelijk toch in om de 1e set op zak te steken met 7-5.

Heel even mochten de Belgische tennisfans dromen van een stunt, maar in het vervolg van de wedstrijd zette Tsitsipas orde op zaken. De Griek krikte zijn niveau op en won met dominant tennis 3 sets op rij. Exit Bergs dus, al mag hij het toernooi met opgeheven hoofd verlaten.