BEKIJK: Zizou Bergs kan ogen niet geloven na punt van Tsitsipas: "Wist zelfs niet dat dat mocht"

Zizou Bergs mocht het als lucky loser opnemen tegen Stefanos Tsitsipas, de verliezende finalist van vorig jaar in Australië. De Belg begon sterk en maakte het de Griek moeilijk, maar een stunt zat er niet in. En toch zal er over de partij nog even gesproken worden en dan meer bepaald over één punt. "Het punt van het Jaar", klinkt het nu al hier en daar op sociale media.

Maar waarom is het punt nu zo straf? Zizou Bergs speelt de bal met zoveel backspin dat de bal wel botst op de speelhelft van Tsitsipas maar dan weer richting de overkant van het net zweeft.

Maar Tsitsipas reageert magistraal en springt nog naar de bal, met zijn racket over het net perst hij er nog een smash uit. En jawel, dat mag. Je tennisracket mag over het net komen, maar de speler mag het net niet aanraken. Tsitsipas heeft dan ook al zijn lichaamscontrole nodig om het net nipt niet te raken.

"Het was een buitengewoon punt", zei Tsitsipas achteraf. "Ik snap zelf niet hoe dat gelukt is. Ik denk wel dat het een kantelpunt was in de match." Bergs was ook in shock. "Ik wist zelfs niet dat dat mocht", lachte hij achteraf.