Elise Mertens tankt met dubbelpartner extra vertrouwen voor halve finales WTA Finals

De 3e groepsmatch was eigenlijk overbodig, want Elise Mertens en de Australische Storm Hunter waren dankzij 2 zeges al zeker van een ticket voor de halve finales.

Tegen het Amerikaans-Nederlandse duo Desirae Krawczyk en Demi Schuurs wou Mertens nog eens de puntjes op de i zetten.

Zowel in de 1e als in de 2e set hadden de Belgische en haar Australische partner al snel een break te pakken. Het 2e matchpunt was het goede.

Zo sluiten Mertens en Hunter de groepsfase af met een perfect rapport. In de halve finales wacht de nummer 2 uit de andere groep. Dat duel vindt zaterdag plaats.

Mertens is de titelverdediger in het dubbelspel. Vorig jaar won ze het prestigieuze toernooi aan de zijde van de Russin Veronika Koedermetova.