Na regen(pauze) komt zonneschijn: Elise Mertens en Storm Hunter boeken 2e zege op WTA Finals en staan in halve finales

Elise Mertens en de Australische Storm Hunter hadden dinsdagavond al een eerste stap gezet naar de overwinning. Na een moeilijke eerste set (7-5) hadden ze meteen een break beet in de tweede set. Net dan gingen de hemelsluizen open boven het Mexicaanse Cancun.

Na een nachtje rust moest het Belgisch-Australische duo de klus afmaken. Na verschillende breakkansen aan beide zijden leek het nog spannend te worden toen Nicole Melichar-Martinez en Ellen Perez er 4-4 van maakten. Maar Mertens en Hunter sloegen meteen terug en haalden het met 6-4.

Ze gaan aan de leiding in hun groep en nemen het in de laatste groepswedstrijd op tegen Desirae Krawczyk en Demi Schuurs. Mertens en haar partner zijn al zeker van de halve finales.

"Het was geen gemakkelijke match", vertelde Mertens. "In de eerste set lag alles dicht bij elkaar. We moesten enkele zaken aanpassen en ook de regen was een spelbreker."

"We wisten dat ze het bij de hervatting over een andere boeg zouden gooien, maar we hebben het hoofd koel gehouden en konden op het einde weer het verschil maken."

Vorig jaar won de 27-jarige Mertens het prestigieuze toernooi met de beste duo's van het seizoen aan de zijde van de Russin Veronika Koedermetova.