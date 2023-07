3e keer, niet goede keer voor Joran Vliegen in finale gemengd dubbel op Wimbledon: "Enorm zuur"

Daarin klampten Vliegen en zijn Chinese partner aan tot 3-3. Eén break bleek dodelijk. Mate Pavic, al goed voor drie grandslamtitels en olympisch goud in het dubbelspel, pakte nu ook zijn derde titel in het gemengd dubbelspel.

Ze hadden nog nooit samen getraind, nog nooit met elkaar gesproken, maar toch schopten ze het tot de finale. Voor de 3e keer in 2 jaar stond Joran Vliegen in een grandslamfinale.

Het wil maar niet lukken voor Joran Vliegen. Vorig jaar verloor hij met de Noorse Ulrikke Eikeri de finale op Roland Garros in het gemengd dubbel, dit jaar moest hij met Sander Gillé het onderspit delven in de finale in Parijs.

Vliegen: "Op Centre Court spelen is aanpassen"

"Ik geloofde er echt in", vertelt Joran Vliegen na de verloren finale. "We wisten dat we een sterke tegenstander voor ons hadden, maar in het gemengd dubbelspel weet je nooit."



"Na de eerste set probeerden we het tij te keren. Dat lukt ons ook in een zotte tiebreak die we naar ons toetrekken. We hoopten dat we toen het momentum in ons voordeel hadden. Helaas was dat niet het geval."



Toch wil de Belg zichzelf en zijn partner niets verwijten. "Er werd erg pittig geretourneerd in de spelletjes waarin ze door onze opslag gingen. Uiteindelijk was er niets aan te doen, maar het blijft enorm zuur."

"Dit toernooi ademt gewoon historie en is iconisch. Als je er dan zo dicht bij bent, wil je gewoon de titel pakken."



"De omstandigheden waren helemaal anders", vertelt Vliegen over zijn debuut op Centre Court. "Vooral op het dubbel wordt er vaak op de buitenbanen gespeeld, waar het veld klein is en het spel snel. Dan kom je ineens op een erg grote baan, waardoor je anders moet gaan tennissen."



"Dat moet je kunnen controleren, maar dat lukt niet altijd. Toch heb ik toen ik het terrein verliet nog eens omgekeken. Er zijn niet veel mensen die kunnen zeggen dat ze op Centre Court hebben gespeeld."