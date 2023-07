Greet Minnen kansloos onderuit in eerste ronde tegen Ostapenko: "Weinig aan te doen vandaag"

"Ik denk dat er vandaag weinig aan te doen was", zegt Minnen na haar partij. "Ostapenko speelde ongelooflijk goed en agressief. Ik kreeg het gevoel dat ik er niet aan te pas kwam. Dat is spijtig, want ik kwam zo nooit in mijn eigen spel."



"Op voorhand wist ik wel dat ze de druk hoog zou leggen. Al hoop je dat je tegenstander af en toe ook foutjes maakt. Proficiat, meer kan ik niet zeggen."

Het avontuur van de Belgische op Wimbledon zit er al vroeg op, maar ze blijft ambitieus vooruitblikken op de toekomst.



"Ik liet dit seizoen al goed tennis zien, dus ik geloof dat er nog progressiemarge is voor de grote toernooien. Ik denk dat ik mijn plek in de top 100 wel verdien. Maar daar mag het niet bij blijven, ik wil naar de top 50 toewerken. Al is er nog wel werk aan de winkel."