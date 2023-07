Ysaline Bonaventure moet meteen inpakken op Wimbledon na nederlaag tegen onbekende Chinese

Bonaventure stond dit jaar voor de tweede keer in haar carrière op de hoofdtabel van Wimbledon. De 28-jarige speelster trof met de Chinese Bai Zhuoxuan op papier een haalbare kaart, maar dat draaide anders uit.

Dinsdag verkocht Bonaventure haar huid nog duur in de eerste set, maar in de tiebreak was Bai een maatje te groot: 6-7 (0/7).

In de tweede set leek de veer gebroken bij Bonaventure, die al snel 0-4 achter kwam. De regenval wierp onze landgenote wel nog een levenslijn toe, de partij werd met een dag uitgesteld.

Maar een mirakel kon Bonaventure woensdag niet meer verrichten. Bai gaf de zege niet meer uit handen en won ook de tweede set vlot: 1-6. Einde verhaal voor Bonaventure in Londen.