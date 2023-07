Djokovic is gewaarschuwd: weergaloze Alcaraz walst over Medvedev op weg naar Wimbledon-finale

Wimbledon krijgt zijn droomfinale bij de mannen. Novak Djokovic neemt het zondag, in zijn jacht naar een achtste titel in Londen, op tegen 's werelds nummer één Carlos Alcaraz. De Spanjaard droogde met bij momenten weergaloos tennis Daniil Medvedev af in drie korte sets: 6-3, 6-3 en 6-3.