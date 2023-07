Jeugd zorgt voor spektakel op Wimbledon: Alcaraz wint van leeftijdsgenoot Rune

Alcaraz en Rune kennen elkaar door en door. Ze zijn niet alleen leeftijdsgenoten, maar speelden ook nog samen dubbelspel.

In de eerste set was het echt zoeken naar verschillen tussen de Spanjaard en de Deen. Geen van beide leverde zijn opslagspel in. Pas in de tiebreak kon Alcaraz iets forceren. Hij won met 7-3.

Het publiek genoot van het spektakel dat de twee jonkies toonden met allerlei punten: aan het net, lobjes, heerlijke winners.... En dat veranderde niet in de tweede set.

Rune deed Alcaraz wankelen, maar botste op een heerlijke return-winner van de Spanjaard bij een breekpunt op 4-4. Alcaraz maakte het werk in set twee af op eigen opslag.

Vanaf dan toonde Alcaraz een echte winnaarsmentaliteit. Hij straalde enorm vertrouwen uit en maakte in set twee en drie samen slechte 1 directe fout. Toen Rune bij 2-2 een bal in het net sloeg, stond de beslissende voorsprong voor Alcaraz in set drie op het scorebord.

Rune sloeg de laatste bal van de wedstrijd voorbij de achterlijn. Alcaraz staat voor het eerst in zijn carrière in de halve finales van Wimbledon. Daarin speelt hij tegen Medvedev.