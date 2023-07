Medvedev wankelt tegen debutant, maar struikelt niet in kwartfinales

Geen vuiltje aan de lucht na set 1 voor Medvedev, maar dat veranderde in set twee en drie. De Amerikaan verraste de Rus door set twee te winnen met 1-6 en won daarna ook set drie.

Medvedev zat diep in de problemen, want ook in set vier vond hij geen manier om Eubanks een opslagspel af te snoepen. Pas in de tiebreak redde Medvedev zijn vel.

Een klap die aankwam bij Eubanks. In de beslissende vijfde set kon hij geen vuist meer maken. Eubanks kon nog maar een keer een spel verzilveren waar hij mocht opslaan.

In de halve finale speelt Medvedev tegen Carlos Alcaraz.