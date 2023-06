David Goffin geeft het ook tegen Aleksandr Boeblik uit handen

Twee weken geleden had David Goffin de Poolse topper Hubert Hurkacz kunnen kloppen, nu had hij top 50-speler Aleksandr Boeblik kunnen verslaan.

Het lukte hem opnieuw niet, ondanks mooie scores. In de eerste set liet hij een 5-3-voorsprong glippen, in set 2 stond hij 4-2 voor.

Goffin was de enige Belgische man die in Rosmalen in actie kwam. In de tweede ronde had hij het kunnen opnemen tegen de Italiaanse topper Jannik Sinner.