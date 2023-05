Goffin weert zich kranig, maar buigt na 5 sets het hoofd tegen nummer 13 Hurkacz op Roland Garros

Het zat Goffin niet mee bij de loting. Hurkacz, de nummer 13, is een lastige klant. Zeker in een jaar waarin Goffin door nieuw fysiek leed voor het eerst in 9 jaar uit de top 100 viel. De 32-jarige Goffin zoekt nog volop naar zijn ritme en kon dit jaar zijn beste versie nog niet tonen.



Maar Goffin houdt van Roland Garros. En hij verkocht zijn huid duur, fel gesteund door het publiek. Hij begon veelbelovend aan de wedstrijd met een break in het eerste game, maar tegen de boomlange Pool moest hij zelf daarna 2 keer zijn opslag uit handen geven.



In de 2e set was het aan Goffin om een break ongedaan te maken en de bordjes in evenwicht te hangen: 7-5. Goffin kwam evenwel meteen 0-40 achter in set 3, maar zette dat nog recht en kon weer als eerste breaken.



Goffin kwam heel aanvallend voor de dag, hij maakte ook de mooiste punten, Hurkacz stond evenwel de hele partij goed te verdedigen en draaide andermaal de rollen om.



Maar Goffin toonde wilskracht, ging beter serveren en trok met succes naar het net. Hij pakte in set 4 meteen de service van de Pool af en zorgde met een tweede break voor een 5e set. Het was close tussen de 2: Goffin sloeg 45 winners, Hurkacz 47.



Daarin ging het gelijk op tot 2-2, waarna Goffin 0-40 achterkwam. De 3e breakbal was er te veel aan. De Pool versaagde niet, bleef solide serveren en Goffin maakte iets te veel fouten (55 tegenover 48). Op de eerste matchbal sloeg hij buiten.