Coach Goffin: "In België zijn de mensen heel hard voor David, zeker op sociale media"

David Goffin prijkt sinds kort niet meer in de top 100 van de wereld, voor het eerst sinds de zomer van 2014. De 32-jarige Belg is al een tijdje op zoek naar zichzelf en leek de oude Goffin zelfs even te vinden in Parijs tegen Hubert Hurkacz, de nummer 13 van de wereld.

"Het was zo'n match die een kantelpunt in een seizoen kan betekenen", reageert coach Germain Gigounon na de spannende vijfsetter. "Daarvan zijn er voorbeelden genoeg uit het verleden, zoals Tiafoe vorig jaar hier op Roland Garros of Humbert op Wimbledon."

"Het zijn scharnierwedstrijden en in zulke matchen heb je ook een tikkeltje vertrouwen nodig voor zo'n 5e set te spelen. Zonder vertrouwen wordt het moeilijk. David had kansen om het vroeger af te maken, maar Hurkacz wist zich te redden omdat hij iets constanter stond te tennissen."