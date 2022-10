Bemelmans kan definitieve afscheid niet lang uitstellen in Antwerpen

De Belgische tandem had een wildcard gekregen voor Antwerpen omdat het voor Ruben Bemelmans zijn laatste toernooi zou worden. De 34-jarige Bemelmans had eigenlijk zijn carrière al afgesloten in juni, maar kwam hier nog een keer het Belgische publiek uitzwaaien.

Dat afscheid duurde niet lang. Amper 48 minuten stonden ze op de baan tegen de Monegask Hugo Nys en Pool Jan Zielinski.

Bemelmans en Blockx zijn geen onbekenden voor elkaar want de Limburger werkt met de jonge Blockx binnen de tennisfederatie samen.