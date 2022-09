Serena Williams stelt tennispensioen uit met zege tegen nummer 2 van de wereld

Serena Williams is niet van plan om zonder slag of stoot haar tenniscarrière af te ronden. Op de US Open speelde ze eerder als de nummer 1 van de wereld dan als een speelster buiten de top 600 van de WTA-ranking en klopte ze nummer 2 Anett Kontaveit in 3 sets. "Ik ben een vrij goede speelster", lachte ze achteraf.