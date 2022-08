Serena Williams wint opener op US Open en blijft "vaag" over haar afscheid

Begin deze maand kondigde de voormalige nummer 1 van de wereld in het modemagazine Vogue aan dat ze met tennispensioen zal gaan, maar ze zei er niet bij waar en wanneer.



Na haar winst tegen Kovinic bracht ze geen duidelijkheid, integendeel. "Wanneer ik stop? Ik ben er nogal vaag over geweest, nietwaar? En ik blijf er vaag over, je weet maar nooit", klonk het op de persconferentie in New York. "Maar het is wel tijd voor mij om te evolueren naar iets anders."

Het was alvast een avond vol emoties in een volgepakt Arthur Ashe Stadium: met 23.800 toeschouwers brak Williams' entree het toeschouwersrecord. De organisatie maakte dan ook een groot tribuut van wat mogelijk haar laatste enkelpartij was.



Het publiek kreeg eerst een video van Williams' 6 US Open-triomfen te zien, waarna de "Queen" - getooid met niet minder dan 400 diamanten in haar haar, tennisoutfit en schoenen - het veld betrad en mee de show verzorgde.

De kolkende massa scandeerde GOAT ("Greatest of All Time"), een boodschap die ook blonk op de tribunes.



Onder de ogen van haar echtgenoot Alexis Ohanian, haar dochter Olympia en een resem beroemdheden als Mike Tyson, Lindsey Vonn, Hugh Jackman, Spike Lee en Bill Clinton... speelde en won ze in haar gekende, energieke en expressieve stijl.



