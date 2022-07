Elise Mertens bereikt in het dubbelspel wél de kwartfinale in Wimbledon

Titelverdedigster Mertens is de nummer 1 van de wereld in het dubbel, Zhang de nummer 4. Tegen Kitsjenok (WTA-56 dubbel) en Olaru (WTA-54 dubbel) was het verschil op papier ook op het gras duidelijk.



In de kwartfinale zullen Mertens en Shuai het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen negende reekshoofden Yifan Xu en Zhaoxuan Yang en de zevende reekshoofden Alexa Guarachi en Andreja Klepac.



Mertens won het dubbeltoernooi vorig jaar samen met de Taiwanese Hsieh Su-wei. Daarvoor won ze ook al twee andere grandslamtitels in het dubbel: de US Open 2019 en de Australian Open 2021 met de Wit-Russin Aryna Sabalenka.



Dit jaar haalde de nummer 1 van België de halve finales van de Australian Open en de achtste finales op Roland Garros, samen met de Russin Veronika Koedermetova. Die laatste is afwezig in Londen door de uitsluiting van alle (Wit-)Russische spelers na de Russische inval in Oekraïne.



In het enkeltoernooi werd Mertens (WTA 31) uitgeschakeld in de vierde ronde door Ons Jabeur, de Tunesische nummer twee van de wereld.