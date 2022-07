Elise Mertens uitgeschakeld door de nummer 2 van de wereld, ondanks 5 setpunten

clock 21:14 21 uur 14. Game, set & match voor Jabeur. Dubbele fout: een pijnlijk einde van nochtans een goeie match voor Elise Mertens. Ze zal ongetwijfeld nog lang terugdenken aan die 5 gemiste setpunten, maar Ons Jabeur had uiteindelijk 2 keer net dat tikkeltje extra om de sets binnen te halen. . Game, set & match voor Jabeur Dubbele fout: een pijnlijk einde van nochtans een goeie match voor Elise Mertens. Ze zal ongetwijfeld nog lang terugdenken aan die 5 gemiste setpunten, maar Ons Jabeur had uiteindelijk 2 keer net dat tikkeltje extra om de sets binnen te halen.

clock 21:10 21 uur 10. Het blijft spannend in de 2e set, maar Mertens moet nu bij 4-5 wel serveren om in de match te blijven. Kan ze aan de druk weerstaan?

clock 20:49 20 uur 49. Ze moet er hard voor werken, maar Mertens behoudt haar eigen opslagspel en komt zo op 2-2.

clock 20:38 20 uur 38. Mertens is niet van plan om zich zomaar te laten afschepen. Met een break zit ze weer helemaal in de match.

clock 20:36 20 uur 36. Jabeur stoomt door. Ons Jabeur lijkt er korte metten mee te willen maken. Ze blijft af en toe toveren, terwijl Mertens het vooral van haar onverzettelijkheid moet hebben. Maar bij haar eerste opslagspel van de 2e set kan Jabeur haar wel verzetten. Het gevolg: 2-0 voor de nummer 2 van de wereld.

clock 20:28 20 uur 28. Jabeur pakt set 1 na spannende tiebreak. Elise Mertens krijgt in de tiebreak maar liefst 5 setpunten, maar Ons Jabeur werkt ze allemaal weg. Zelf maakt de Tunesische het af bij haar 2e setpunt. Een opdoffer voor Mertens.

clock 20:10 20 uur 10. Op naar de tiebreak? Het is even billenknijpen voor Jabeur, maar ze houdt stand, waarna Mertens haar eigen spelletje vrij vlot kan winnen. Nu moet Jabeur weer aan de bak om een tiebreak af te dwingen.

clock 20:01 20 uur 01. De ommekeer. Elise Mertens zit helemaal in de match! Ze weet Jabeur te verrassen op haar eigen opslag en stoomt door naar 5-4. De Tunesische moet nu serveren om in de set te blijven zowaar.

clock 19:41 19 uur 41. De bokkensprongen van de openingsfase zijn er stilaan uit, al krijgt Mertens 2 breakpunten op de opslag van Jabeur, die ze niet kan verzilveren. Zo kijkt ze nog altijd tegen een 3-4-achterstand aan.

clock 19:41 19 uur 41. Jabeur loopt uit naar 3-1. Ons Jabeur zit in de controlekamer in deze openingsfase: ze gaat voor de 2e keer op een rij door de opslag van Mertens en weet vervolgens haar eigen service te behouden: 3-1.

clock 19:38 19 uur 38. 1-1 na elk een break. De match was slecht begonnen voor Elise Mertens, met meteen een break voor Ons Jabeur. Maar dankzij een snelle rebreak staat het nu 1-1.

clock 13:57 13 uur 57. Bouzkova wacht in kwartfinale. De tegenstander van Mertens of Jabeur in de kwartfinale is al bekend. De Tsjechische Marie Bouzkova (WTA-66) haalde het van de Française Caroline Garcia (WTA-55) in 2 sets: 7-5, 6-2 in 1 uur en 25 minuten.

clock 12:25 12 uur 25. Jabeur: "Tegen Mertens wordt het ander paar mouwen". Ons Jabeur is nog niet echt uitgedaagd in deze editie (in tegenstelling tot Elise Mertens). "Ik probeer mijn spel te spelen en het simpel te houden. Ik weet dat ik heel wat tactische opties heb." "Ik voel me echt goed op gras, maar te veel vertrouwen hebben is ook niet goed. Tegen Elise zal het heel wat lastiger zijn dan in de vorige." Jabeur mag vertrouwen hebben, want ze haalde vorig jaar de kwartfinales op Wimbledon. En enkele weken geleden won ze het grastoernooi van Berlijn. "Ik weet van mezelf dat ik kan excelleren op gras. Ik houd van Wimbledon. Ik werkte al heel wat topics van mijn bucketlist af: titels, top 10. Het volgende doel is een grandslamtoernooi winnen." "Ik speel momenteel goed, maar ik wil in de komende wedstrijden getest worden. Zo kan ik zien hoe ik met die druk om kan."



"Ik voel me echt goed op gras, maar te veel vertrouwen hebben is ook niet goed. Tegen Elise zal het heel wat lastiger zijn dan in de vorige."



Jabeur mag vertrouwen hebben, want ze haalde vorig jaar de kwartfinales op Wimbledon. En enkele weken geleden won ze het grastoernooi van Berlijn. "Ik weet van mezelf dat ik kan excelleren op gras. Ik houd van Wimbledon. Ik werkte al heel wat topics van mijn bucketlist af: titels, top 10. Het volgende doel is een grandslamtoernooi winnen."



"Ik speel momenteel goed, maar ik wil in de komende wedstrijden getest worden. Zo kan ik zien hoe ik met die druk om kan."

clock 12:24 12 uur 24. Court 1 rond 17.30 uur. Elise Mertens en Ons Jabeur spelen tegen elkaar op Court 1. Het is de derde wedstrijd vandaag na een vrouwenduel, dat om 14 uur begint, en een mannenmatch. Rond 17.30 uur zou Mertens in actie komen, al weet je bij tennis nooit.

clock 12:22 12 uur 22. Zoals ik na mijn tweede ronde (met matchballen tegen, red) zei: "Je moet nooit opgeven en blijven vechten." En de overwinning tegen Angelique Kerber in de vorige ronde heeft me zelfverzekerder gemaakt. Elise Mertens.