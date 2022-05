Carlos Alcaraz klopt na Nadal nu ook Djokovic en staat in de finale in Madrid

Wat een week voor Carlos Alcaraz. Donderdag mocht de jonge Spanjaard zijn 19e verjaardag vieren, gisteren mepte hij gravelkoning Rafael Nadal uit het toernooi en vandaag deed hij hetzelfde met Novak Djokovic.



De Serviër won tegen het aanstormende tennistalent wel nog de 1e set, maar Alcaraz hing de bordjes weer gelijk in een beklijvend duel. Djokovic en Alcaraz serveerden een heerlijke pot tennis, die pas na 3u38 een winnaar kreeg.



In de tiebreak van de 3e set dwong Alcaraz twee matchpunten af die door Djokovic weggepoetst werden, maar 3x was scheepsrecht voor de Spanjaard. Met een bal langs de lijn waar Djokovic geen verhaal op had beukte hij de poort naar de finale open, tot groot jolijt van het publiek in Madrid.