BEKIJK: Rafael Nadal ontsnapt weer, deze keer na 2,5 uur voor drie sets

Nadal stond met de rug tegen de muur in een kolkende arena. Dan is de Spaanse stier op zijn best.

De zoon van de voormalige Australian Open-kampioen Petr Korda had ei zo na een stunt te pakken. Na vlotte winst in set 2 (6-1) leidde hij met 5-2 in de beslissende.

Nadal zegt af voor Miami: "Ik moet mijn voet beschermen"

Nadal is ongeslagen in 2022, na zijn 16e zege van het jaar liet hij evenwel verstaan dat hij het wat kalmer aan moet doen: "Iedereen weet dat ik problemen heb met mijn linkervoet. Ik moet die beschermen door het goede evenwicht te vinden in mijn programma. Als ik te veel doe, kan dat het einde betekenen voor mij." Nadal was vorig jaar 4 maanden out na een voetoperatie.



"Hoewel ik graag in Miami speel en op veel andere plaatsen, moet ik keuzes maken en naar mijn lichaam luisteren. Ik voel dat ik na Indian Wells rust nodig heb en tijd om me voor te bereiden op het gravelseizoen. Met Roland Garros als climax, waar Nadal al 13 keer de beste was.



Hij won dit jaar een voorbereidingstoernooi in Melbourne, de Australian Open en Acapulco.