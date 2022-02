Rafael Nadal steekt 91e (!) ATP-titel op zak in Acapulco

Na een vlotte overwinning tegen Daniil Medvedev in de halve finale begon Nadal vol vertrouwen aan zijn finale tegen Cameron Norrie. De nummer 5 van de wereld nam de touwtjes meteen in handen en ging bij een 2-2-stand ook door de opzet van Norrie. Goed voor een 6-4-eindstand in de eerste set.



Ook in de tweede set ging Nadal door op zijn elan, waarna Norrie uiteindelijk na 1 uur en 55 minuten zijn meerdere moest erkennen in de Spaanse tenniskampioen. Met twee maal 6-4 kroonde Nadal zich met zijn 35 lentes tot de oudste winnaar in Mexico.



“Ik ben heel tevreden. Dit was een heel belangrijke titel voor mij, dus ik kan niet gelukkiger zijn”, vertelde Nadal na zijn 91e ATP-titel.