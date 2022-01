Kirsten Flipkens schakelt Maryna Zanevska uit in dubbelspel

In het enkeltoernooi had Flipkens maandag nog verloren van haar Spaanse dubbelpartner Sorribes Tormo.

Maar dat verlies had geen sporen nagelaten, want Flipkens en Sorribes Tormo haalden het vannacht onze tijd in twee sets tegen Maryna Zanevska en de Duitse Julia Lohoff. De score: 7-5 en 6-4.

Zanevska had gisteren met een kuitblessure nog verstek moeten laten gaan voor haar 2e ronde in het enkelspel, maar onze landgenote raakte dus wel klaar voor het dubbel van vandaag.

Flipkens en Sorribes Tormo nemen het in de 2e ronde op tegen de Canadese Gabriela Dabrowski en de Mexicaanse Giuliana Olmos. Die vormen het 6e reekshoofd in Melbourne.