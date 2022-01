Blessure noopt Maryna Zanevska tot forfait op Australian Open: "Ik kon niet lopen"

Maryna Zanevska had zich eerder deze week voor het eerst in haar carrière kunnen plaatsen voor de tweede ronde van een grandslamtoernooi. In Melbourne wachtte haar in de 2e ronde de Spaanse Nuria Parrizas, tegen wie Zanevska haar vorige 2 confrontaties gewonnen had.



Een mooie kans dus voor de 28-jarige Belgische, maar een blessure heeft roet in het eten gestrooid. Zanevska kreeg in de 1e ronde tegen Kaja Juvan al last aan haar kuit en die blessure verhinderde haar dinsdag ook nog om te trainen.



Er werd nog geprobeerd om haar klaar te stomen voor haar duel met Parrizas, maar de blessure bleek toch te ernstig om woensdag in actie te komen. Een aftocht in mineur dus voor Zanevska, na haar knappe zege in de 1e ronde.