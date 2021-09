18-jarige Raducanu treedt in voetsporen van Kim Clijsters door halve finales te bereiken

Emma Raducanu, die voor haar 4e ronde op Wimbledon enkele maanden geleden niet in de top 350 van de WTA-ranglijst stond, kreeg met Belinda Bencic voor het eerst een speelster uit de top 40 tegenover zich.

De jonge Britse was niet onder de indruk van de omstandigheden, ook niet na een vroege break tegen. Integendeel, ze boog een 1-3-achterstand in set 1 om in 6-3-setwinst dankzij 5 games op een rij.

Raducanu moest vroeg in de tweede set 3 breakballen wegwerken en deed dat met veel flair en winners. Ook haar opslag (5 aces) bleef draaien en na 1 uur en 21 minuten boog Bencic het hoofd: 6-3, 6-4.

Met haar plaats in de halve finales treedt Raducanu in de voetsporen van Kim Clijsters. Ze is samen met Clijsters (2009) en Billie Jean King (1979) pas de derde vrouw van buiten de top 100 die de halve finales op de US Open bereikt. Clijsters had nog geen ranking toen ze enkele weken naar haar comeback de US Open won.