18-jarige Britse sensatie is de nieuwe hartendief van Wimbledon

Geef ze eens ongelijk: tot voor deze week had Raducanu nog geen wedstrijd op het hoogste niveau gewonnen. Pas vorige maand debuteerde ze op de WTA Tour, het profcircuit in het vrouwentennis. Toen ging ze in Viking Open Nottingham met 6-3 en 6-4 geruisloos onderuit in de eerste ronde.

Dochter van Chinese moeder en Roemeense vader

Niemand had aan zien komen dat de 18-jarige Britse met een wildcard Wimbledon zou betoveren. Zonder setverlies klopte de thuisspeelster achtereenvolgens Vitalia Diatchenko (WTA 150), Marketa Vondrousova (WTA 42) en Sorana-Mihaela Cirstea (WTA 45). “Hier alleen al aanwezig zijn, is fantastisch”, glunderde Raducanu na haar stunts. “Het voelt alsof ik op vakantie ben. Ik wil hier zo lang mogelijk blijven.”

Raducanu is de jongste Britse ooit die de laatste 16 weet te bereiken op Wimbledon. Haar grote voorbeelden zijn naar eigen zeggen Simona Halep en Li Na. Geen toeval, want Raducanu - geboren in Canada - heeft een Chinese moeder en een Roemeense vader - beiden actief in de financiële wereld. Op 2-jarige leeftijd verhuisde ze pas naar Londen.



Daar palmt ze nu op het heilige gras van Wimbledon het Britse publiek in. Met haar jeugdig enthousiasme en warme persoonlijkheid is ze plots een trekpleister geworden. “Ze lacht en communiceert met het publiek”, klinkt het bij de fans. “Oudere spelers zijn veel serieuzer. Emma komt over als een echt persoon.”