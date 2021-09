18-jarige Emma Raducanu bevestigt na Wimbledon-sprookje nu ook op US Open

Het grote publiek leerde Emma Raducanu in juli kennen toen ze het op Wimbledon verrassend tot in de 1/8e finales schopte. Op de US Open doet ze nu zelfs beter, met een plek in de kwartfinales.



Raducanu, de nummer 150 van de wereld, komt uit de kwalificaties en verloor in New York nog geen set. Op weg naar de kwartfinales moest ook de Amerikaanse Shelby Rogers, die in de vorige ronde Ashleigh Barty geklopt had, eraan geloven in twee sets: 6-2 en 6-1.



"Het voelt alsof ik elke wedstrijd sterker word", lacht Raducanu, die het nu mag opnemen tegen olympisch kampioene Belinda Bencic. "Ik ben al benieuwd. Belinda is een geweldige speelster die in topvorm verkeert. Ik zal er klaar voor moeten zijn."



Raducanu is een echte wereldburger. Ze werd geboren in Canada, haar vader is Roemeen, haar moeder Chinese. Toen hun dochter 2 jaar was, verhuisde het gezin naar Londen.



Bij haar eerste deelname aan de US Open is Raducanu de 3e speelster in de geschiedenis die uit de kwalificaties tot de kwartfinales doorstoot. De Amerikaanse Barbara Gerken deed het haar voor in 1981, net als de Estse Kaia Kanepi in 2017.